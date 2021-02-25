Что может быть вкуснее домашней выпечки? Согласитесь, порой так хочется порадовать домочадцев чем — то вкусненьким. Но когда смотришь рецепты, думаешь, что не справишься. А вот и нет! Я подобрала для вас рецепты тортов в домашних условиях пошагово.

Торты в домашних условиях: Торт «Черный принц» на кефире.

Торт получается очень вкусным, в меру сладким. Шоколадные торты с влажной текстурой отлично сочетаются с нежным кремом из сметаны, вареной сгущенкой и сливочным маслом.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

На бисквит

1 (один) стакан — сахара 1 (одна) шт — яиц 1 (один) стакан — кефира 1 (одна) ч. ложка — соды 2 (две) ч. ложки — лимонного сока 1 (один) стакан — муки 50 (пятьдесят) гр — какао

На крем

370 (триста семьдесят) гр — сгущенки вареной 170 (сто семьдесят) гр — масла сливочного 370 (триста семьдесят) гр — сметаны

На украшение

200 (двести) гр — сахара 2 (две) шт — белков стакан объемом 200 гр

Рецепт приготовления:

Возьмите глубокую посуду. И соедините в ней сахар с яйцом. Венчиком взбейте, затес залейте кефир. Еще раз перемешайте. Добавьте соду, гашенную лимонным соком. Перемешайте хорошенько

После чего добавьте в нашу массу просеянную муку и какао и перемешивайте. Масса должна получиться консистенцией, как густая сметана

Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой. И тесто переложите в форму, равномерно распределив его

Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 200 градусов

По истечении данного времени, вытащите бисквит. Слегка его остудите, пксть просто постоит. И только затем вытаскивайте его из формы

И только затем вытаскивайте его из формы Разрежьте бисквит на три коржа

Пока приготовим крем. Масло сливочное должно быть размягченным, соедините его с вареной сгущенкой. Миксером взбейте эти ингредиенты до однородной массы, минуты три достаточно

После чего добавьте сметану и взбивайте еще минутку

Крем должен быть легким, с такой еле заметной молочной кислинкой

Теперь начнем собирать торт. Коржи смажьте кремом и выложите друг на друга. Затем бока смажьте кремом, верхушку. И уберите на ночь в холодильник, чтобы хорошо пропитался

Наутро, посыпьте торт кондитерской посыпкой. Я украсила, например, взбитыми белками. Для этого, обязательно, холодные белки взбейте с сахаром до стойких пиков. Нанесите взбитые сливки на торт. Можно волнообразно. Если у вас есть горелка, то обожгите их и подавайте к чаю! Невероятно вкусно! Выглядит аппетитно! Вот так не сложно приготовить торт пошагово в домашних условиях.

Быстрый торт «Спартак».

Торт «Спартак» любим многими, он готовится из тонких шоколадно-медовых коржей. Для того чтобы раскатать и испечь такие коржи (их для торта нужно штук 10) понадобится достаточно много времени, поэтому я хочу предложить вам рецепт быстрого торта!

Нам необходимы следующие ингредиенты:

На тесто

3 (три) шт — яиц 130 (сто тридцать) гр — муки 100 (сто) гр — сахара 2 (две) ст. ложки — жидкого меда щепотка соли 2 (две) ч. ложки — разрыхлителя 20 (двадцать) гр — какао — порошка половина пакетика — ванильного сахара

На крем

150 (сто пятьдесят) гр — сливочного масла 350 (триста пятьдесят) гр — сгущенного вареного молока

На посыпку торта

50 (пятьдесят) гр — черного шоколада

Рецепт приготовления:

Возьмите глубокую посуду. Вбейте в нее яйца, добавьте соль, сахар, ванильный сахар и взбивайте миксером до пышной, светлой массы

После чего добавьте мед и взбивайте еще раз

В отдельной посуде смешайте муку, какао — порошок и разрыхлитель

И сухие ингредиенты всыпьте в яичную массу. Перемешайте лопаткой. Должна получиться масса как густая сметана

Противень застелите пергаментной бумагой и вылейте на него тесто. Равномерно распределите по всему противню

Выпекайте корж при 180 градусах — 20 минут

Когда корж остынет, разрежьте его на 4 части. Сухие края обрежьте, мы ими посыпать будем наш тортик

Масло сливочное должно быть размягченным, взбейте его при помощи миксера, минуты две. Затем, не переставая взбивать, добавьте вареную сгущенку, потихоньку

Получится мягкий, и однородной консистенции крем

Каждый корж смажьте кремом, складывая их друг на друга

Бока и верх торта тоже смажьте кремом. Отправьте торт в холодильник, на один час

Обрезанные коржи измельчите в чаше блендера до не слишком мелкой крошки

Посыпьте торт этой крошкой. Отправьте торт, желательно на ночь, в холодильник. Чтобы он хорошенько пропитался! Видите, какой не сложный, рецепт торта в домашних условиях пошагово.

Сумасшедший пирог «Crazy Cake».

Crazy Cake — это американский пирог, в переводе звучит как «Сумасшедший торт (пирог)». Его придумали в Америке, в период дефицита. Данный пирог имеет необыкновенный вкус, несмотря на свой простой состав.

Подготовьте следующие ингредиенты:

2 (два) стакана — молока 2 (два) стакана — муки полтора стакана — сахара 6 (шесть) столовых ложек — какао 4 (четыре) ч. ложки — разрыхлителя

Для крема

1 (один) стакан — сахара 2 (два) стакана — молока 3 (три) стловых ложек — муки 1 (одна) шт — яйца

Рецепт приготовления:

Муку, разрыхлитель, какао, и сахар смешайте

Залейте эти сухие ингредиенты теплым молоком и перемешайте. Не долго

Тесто вылейте в форму для выпечки, и отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут

Готовим пока крем. Вскипятите молоко. В посуде взбейте яйцо. Добавьте к нему муку и сахар, и в эту массу влейте горячее молоко и отправьте на плиту. Помешивайте постоянно и доведите до кремообразной массы

Шоколадный бисквит разрежьте на три коржа, смажьте их теплым кремом. Соберите торт! Отправьте его пропитаться на ночь, в холодильник! Торт пошагово в домашних условиях удался на славу!

Торт «Баунти».

Этот торт напоминает нам батончик баунти! Божественное лакомство! Приготовить торт пошагово вдомашних условиях — вполне возможно!

Подготовим необходимые ингредиенты:

На тесто

80 (восемьдесят) гр — муки 3 (три) шт — яиц 20 (двадцать) гр — какао — порошка 120 (сто двадцать) гр — сахара половина чайной ложки — разрыхлителя 20% сливки для пропитки

На прослойку

100 (сто) гр — сахара 130 (сто тридцать) гр — кокосовой стружки 200 (двести) мл — молока 100 (сто) гр — сливочного масла

На шоколадную глазурь

100 (сто) мл — молока 4 (четыре) ст. ложки — какао — порошка 4 (четыре) ст. ложки — сахара 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла

Рецепт приготовления:

Возьмите глубокую посуду. Вбейте в нее яйца. Добавьте немного сахар и взбивайте миксером до пены. Затем, постепенно добавляйте остальную часть сахара, и продолжайте взбивать. До увеличения массы. Она должна получиться светлой

Муку смешайте с какао и разрыхлителем

Частями вводите сухие ингредиенты в нашу яичную массу. Аккуратно перемешивайте лопаткой

Дно формы для выпечки застелите пергаментной бумагой и выложите в нее тесто, распределите равномерно. Выпекайте корж при 190 градусах полчаса. Затем остудите его

Пока будем готовить прослойку. Молоко, сахар и сливочное масло соедините. Нагрейте до растворения масла и сахара. Потом сыпьте кокосовую стружку. Перемешайте и прогрейте не среднем огне минут 5. Массу загустеет. Остудите ее

Корж разрежьте на две части. Каждый корж пропитайте сливками. На нижнюю часть коржа распределите кокосовую массу, разровняйте. По краям, сверху

Накройте вторым коржом и придавите слегка

Подготовим глазурь. Какао — порошок, сахар, молоко смешайте и доведите до кипения. Помешивайте. Добавьте сливочное масло и кипятите 3 минуты. глазурь остудите и полностью залейте ею наш торт. Посыпьте кокосовой стружкой и отправьте торт на ночь в холодильник! Торт пошагово в домашних условиях получился невероятно ароматным, вкусным!

Торты в домашних условиях: Торт «Минутка».

Идеальный вариант для тех, кто не имеет духовки или не хочет её использовать. Это лакомство лучше готовить вечером, чтобы тортик хорошо пропитался за ночь.

Подготовьте следующие ингредиенты:

На коржи

3 (три) стакана — муки 1 (одна) банка — сгущенки 1 (одна) шт -яйца 1 (одна) ч. ложка — соды, гашенная уксусом

На крем

750 (семьсот пятьдесят) гр — молока 200 (двести) гр — сливочного масла полтора стакана сахара 2 (две) шт — яиц 4 (четыре) ст. ложки — муки 1 (один) пакетик — ванилина

Рецепт приготовления:

Сгущенку, муку, яйцо и соду смешайте. Сделайте тесто и разделите его на 8 кусочков

Один кусочек раскатайте размером больше вашей сковороды и выложите его на разогретую сковороду. По минуте обжарьте с каждой стороны

Этот корж обрежьте, мы посыпаем им торт

И так все кусочки

Теперь крем. Смешайте все ингредиенты для крема. Кроме масла. И отправьте на огонь, томите до загустения. Помешивая активно. В конце добавьте сливочное масло

Коржи смажьте кремом и посыпьте измельченными кусочками коржей. Отправьте его в холодильник, на ночь. Пропитается и наслаждайтесь!

Бисквитный торт с творожным кремом.

Торт пошагово в домашних условиях вполне реально приготовить вкусным, нежным и таким, чтоб все его запомнили, и попросили вас, приготовить еще раз!

Нам необходимы следующие ингредиенты:

Для бисквита

4 (четыре) шт — яиц 1 (один) пакетик — ванильного сахара щепотка соли 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя 1 (одна) чашка — муки 2/3 чашки сахара

Для крема

100 (сто) гр — сахарной пудры 300 (триста) гр — творога 9% 100 (сто) мл — сметаны 4 (четыре) шт — консервированного абрикоса

Для украшения

1 (одна) штука шоколадной конфеты «Ромашка» чашка 340 мл

Рецепт приготовления:

Возьмите глубокую посуду и взбейте там яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью

Добавьте туда же муку, разрыхлитель и взбейте до пышного, но негустого теста

Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой, и вылейте в нее тесто и отправьте запекаться бисквит при 190 градусах 40 минут

После чего, остудите бисквит, выньте его из формы и разрежьте на две части поперке. Пропитайте оба коржа сиропом из под консервированных абрикосов

Готовим крем. Разотрите творог со сметаной и сахарной пудрой до однородной массы

На одну часть бисквита выложите часть крема. Абрикосы нарежьте небольшими дольками и разложите сверху крема. Затем еще слой крема. Накройте второй частью бисквита

Со всех сторон нужно намазать торт. С боков, с верху

Шоколад натрите на тёрке, и посыпьте им верх торта

Отправьте торт на ночь в холодильник, чтобы он пропитался. Или хотя бы часа на три. Радуйте своих родных и близких, таким уютным и вкусным домашним печеным! На здоровье!

Торт «Норка крота» с бананами.

Невероятно красивый торт. И приготовить этот торт пошагово в домашних условиях не сложно! Отличный вариант для торжества!

Подготовим необходимые ингредиенты:

Для коржа

160 (сто шестьдесят) мл — молока 200 (двести) гр — молока 100 (сто) гр — сахара 2 (две) шт — яиц 80 (восемьдесят) мл — растительного масла 40 (сорок) гр — растительного масла 2 (две) ч. ложки — разрыхлителя

Для суфле

300 (триста) гр — творога 250 (двести пятьдесят) мл — молока 100 (сто) гр — сахара 10 (десять0 гр — желатина 5 (пять) шт — бананов

Рецепт приготовления:

Муку, разрыхлитель и какао смешайте

Яйца взбейте с сахаром. Потом добавьте молоко и растительное масло и взбейте еще разок

Мучную и яичную смеси смешайте. И вылейте получившееся тесто в смазанную растительным маслом форму

Отправьте корж в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут

Пока готовится корж, мы приготовим суфле

Желатин нужно залить молоком и оставить на полчаса, чтобы набухло. Затем, отправьте на плиту, разогрейте до полного растворения. Но не кипятите. Это очень важно — не кипятить!

Творог взбейте с сахаром, и затем, потихоньку влейте растворенный желатин. Тщательно взбить

Остудите корж и выньте сердцевину, должны остаться только дно и бортики

На дно коржа положите бананы. Затем залейте все творожной смесью

Сверху накрошите остатки нашего коржа, горкой, аккуратно прижмите. Отправьте торт в холодильник на ночь. Чтобы он хорошо пропитался! Все, скорее угощайте своих родных и близких! Совсем не сложно найти рецепты тортов в домашних условиях. На здоровье!

Торт «День и ночь».

Приготовим торт пошагово в домашних условиях. Совсем не сложно. А получается так красиво, и вкусно!

Подготовим необходимые ингредиенты:

Для белого коржа

3 (три) шт — яичных желтков половина стакана сахара половина стакана — сметаны 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя 1/4 пакетика — ванилина 3/4 стакана — муки

Для темного коржа

3 (три) шт — яичных белков половина стакана сахара щепотка соли половина стакана — сметаны 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя 3/4 стакана — муки половина стакана грецких орехов

Для крема

200 (двести) гр — сливочного масла 1 (одна) банка — сгущенки 3 (три) ст. ложки — арахиса цельного

Для украшения торта

по 70 и по 100 грамм — шоколада черного и белого

300 (триста) гр — крема масляного с вареной сгущенкой

1 (одна) ч. ложка — какао -порошка

1 (одна) ч. ложка — сахарной пудры

250 мл стакан

Рецепт приготовления: