Что может быть вкуснее домашней выпечки? Согласитесь, порой так хочется порадовать домочадцев чем — то вкусненьким. Но когда смотришь рецепты, думаешь, что не справишься. А вот и нет! Я подобрала для вас рецепты тортов в домашних условиях пошагово.
Торты в домашних условиях: Торт «Черный принц» на кефире.
Торт получается очень вкусным, в меру сладким. Шоколадные торты с влажной текстурой отлично сочетаются с нежным кремом из сметаны, вареной сгущенкой и сливочным маслом.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
На бисквит
- 1 (один) стакан — сахара
- 1 (одна) шт — яиц
- 1 (один) стакан — кефира
- 1 (одна) ч. ложка — соды
- 2 (две) ч. ложки — лимонного сока
- 1 (один) стакан — муки
- 50 (пятьдесят) гр — какао
На крем
- 370 (триста семьдесят) гр — сгущенки вареной
- 170 (сто семьдесят) гр — масла сливочного
- 370 (триста семьдесят) гр — сметаны
На украшение
- 200 (двести) гр — сахара
- 2 (две) шт — белков
- стакан объемом 200 гр
Рецепт приготовления:
- Возьмите глубокую посуду. И соедините в ней сахар с яйцом. Венчиком взбейте, затес залейте кефир. Еще раз перемешайте. Добавьте соду, гашенную лимонным соком. Перемешайте хорошенько
- После чего добавьте в нашу массу просеянную муку и какао и перемешивайте. Масса должна получиться консистенцией, как густая сметана
- Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой. И тесто переложите в форму, равномерно распределив его
- Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 200 градусов
- По истечении данного времени, вытащите бисквит. Слегка его остудите, пксть просто постоит. И только затем вытаскивайте его из формы
- Разрежьте бисквит на три коржа
- Пока приготовим крем. Масло сливочное должно быть размягченным, соедините его с вареной сгущенкой. Миксером взбейте эти ингредиенты до однородной массы, минуты три достаточно
- После чего добавьте сметану и взбивайте еще минутку
- Крем должен быть легким, с такой еле заметной молочной кислинкой
- Теперь начнем собирать торт. Коржи смажьте кремом и выложите друг на друга. Затем бока смажьте кремом, верхушку. И уберите на ночь в холодильник, чтобы хорошо пропитался
- Наутро, посыпьте торт кондитерской посыпкой. Я украсила, например, взбитыми белками. Для этого, обязательно, холодные белки взбейте с сахаром до стойких пиков. Нанесите взбитые сливки на торт. Можно волнообразно. Если у вас есть горелка, то обожгите их и подавайте к чаю! Невероятно вкусно! Выглядит аппетитно! Вот так не сложно приготовить торт пошагово в домашних условиях.
Быстрый торт «Спартак».
Торт «Спартак» любим многими, он готовится из тонких шоколадно-медовых коржей. Для того чтобы раскатать и испечь такие коржи (их для торта нужно штук 10) понадобится достаточно много времени, поэтому я хочу предложить вам рецепт быстрого торта!
Нам необходимы следующие ингредиенты:
На тесто
- 3 (три) шт — яиц
- 130 (сто тридцать) гр — муки
- 100 (сто) гр — сахара
- 2 (две) ст. ложки — жидкого меда
- щепотка соли
- 2 (две) ч. ложки — разрыхлителя
- 20 (двадцать) гр — какао — порошка
- половина пакетика — ванильного сахара
На крем
- 150 (сто пятьдесят) гр — сливочного масла
- 350 (триста пятьдесят) гр — сгущенного вареного молока
На посыпку торта
- 50 (пятьдесят) гр — черного шоколада
Рецепт приготовления:
- Возьмите глубокую посуду. Вбейте в нее яйца, добавьте соль, сахар, ванильный сахар и взбивайте миксером до пышной, светлой массы
- После чего добавьте мед и взбивайте еще раз
- В отдельной посуде смешайте муку, какао — порошок и разрыхлитель
- И сухие ингредиенты всыпьте в яичную массу. Перемешайте лопаткой. Должна получиться масса как густая сметана
- Противень застелите пергаментной бумагой и вылейте на него тесто. Равномерно распределите по всему противню
- Выпекайте корж при 180 градусах — 20 минут
- Когда корж остынет, разрежьте его на 4 части. Сухие края обрежьте, мы ими посыпать будем наш тортик
- Масло сливочное должно быть размягченным, взбейте его при помощи миксера, минуты две. Затем, не переставая взбивать, добавьте вареную сгущенку, потихоньку
- Получится мягкий, и однородной консистенции крем
- Каждый корж смажьте кремом, складывая их друг на друга
- Бока и верх торта тоже смажьте кремом. Отправьте торт в холодильник, на один час
- Обрезанные коржи измельчите в чаше блендера до не слишком мелкой крошки
- Посыпьте торт этой крошкой. Отправьте торт, желательно на ночь, в холодильник. Чтобы он хорошенько пропитался! Видите, какой не сложный, рецепт торта в домашних условиях пошагово.
Сумасшедший пирог «Crazy Cake».
Crazy Cake — это американский пирог, в переводе звучит как «Сумасшедший торт (пирог)». Его придумали в Америке, в период дефицита. Данный пирог имеет необыкновенный вкус, несмотря на свой простой состав.
Подготовьте следующие ингредиенты:
- 2 (два) стакана — молока
- 2 (два) стакана — муки
- полтора стакана — сахара
- 6 (шесть) столовых ложек — какао
- 4 (четыре) ч. ложки — разрыхлителя
Для крема
- 1 (один) стакан — сахара
- 2 (два) стакана — молока
- 3 (три) стловых ложек — муки
- 1 (одна) шт — яйца
Рецепт приготовления:
- Муку, разрыхлитель, какао, и сахар смешайте
- Залейте эти сухие ингредиенты теплым молоком и перемешайте. Не долго
- Тесто вылейте в форму для выпечки, и отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут
- Готовим пока крем. Вскипятите молоко. В посуде взбейте яйцо. Добавьте к нему муку и сахар, и в эту массу влейте горячее молоко и отправьте на плиту. Помешивайте постоянно и доведите до кремообразной массы
- Шоколадный бисквит разрежьте на три коржа, смажьте их теплым кремом. Соберите торт! Отправьте его пропитаться на ночь, в холодильник! Торт пошагово в домашних условиях удался на славу!
Торт «Баунти».
Этот торт напоминает нам батончик баунти! Божественное лакомство! Приготовить торт пошагово вдомашних условиях — вполне возможно!
Подготовим необходимые ингредиенты:
На тесто
- 80 (восемьдесят) гр — муки
- 3 (три) шт — яиц
- 20 (двадцать) гр — какао — порошка
- 120 (сто двадцать) гр — сахара
- половина чайной ложки — разрыхлителя
- 20% сливки для пропитки
На прослойку
- 100 (сто) гр — сахара
- 130 (сто тридцать) гр — кокосовой стружки
- 200 (двести) мл — молока
- 100 (сто) гр — сливочного масла
На шоколадную глазурь
- 100 (сто) мл — молока
- 4 (четыре) ст. ложки — какао — порошка
- 4 (четыре) ст. ложки — сахара
- 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла
Рецепт приготовления:
- Возьмите глубокую посуду. Вбейте в нее яйца. Добавьте немного сахар и взбивайте миксером до пены. Затем, постепенно добавляйте остальную часть сахара, и продолжайте взбивать. До увеличения массы. Она должна получиться светлой
- Муку смешайте с какао и разрыхлителем
- Частями вводите сухие ингредиенты в нашу яичную массу. Аккуратно перемешивайте лопаткой
- Дно формы для выпечки застелите пергаментной бумагой и выложите в нее тесто, распределите равномерно. Выпекайте корж при 190 градусах полчаса. Затем остудите его
- Пока будем готовить прослойку. Молоко, сахар и сливочное масло соедините. Нагрейте до растворения масла и сахара. Потом сыпьте кокосовую стружку. Перемешайте и прогрейте не среднем огне минут 5. Массу загустеет. Остудите ее
- Корж разрежьте на две части. Каждый корж пропитайте сливками. На нижнюю часть коржа распределите кокосовую массу, разровняйте. По краям, сверху
- Накройте вторым коржом и придавите слегка
- Подготовим глазурь. Какао — порошок, сахар, молоко смешайте и доведите до кипения. Помешивайте. Добавьте сливочное масло и кипятите 3 минуты. глазурь остудите и полностью залейте ею наш торт. Посыпьте кокосовой стружкой и отправьте торт на ночь в холодильник! Торт пошагово в домашних условиях получился невероятно ароматным, вкусным!
Торты в домашних условиях: Торт «Минутка».
Идеальный вариант для тех, кто не имеет духовки или не хочет её использовать. Это лакомство лучше готовить вечером, чтобы тортик хорошо пропитался за ночь.
Подготовьте следующие ингредиенты:
На коржи
- 3 (три) стакана — муки
- 1 (одна) банка — сгущенки
- 1 (одна) шт -яйца
- 1 (одна) ч. ложка — соды, гашенная уксусом
На крем
- 750 (семьсот пятьдесят) гр — молока
- 200 (двести) гр — сливочного масла
- полтора стакана сахара
- 2 (две) шт — яиц
- 4 (четыре) ст. ложки — муки
- 1 (один) пакетик — ванилина
Рецепт приготовления:
- Сгущенку, муку, яйцо и соду смешайте. Сделайте тесто и разделите его на 8 кусочков
- Один кусочек раскатайте размером больше вашей сковороды и выложите его на разогретую сковороду. По минуте обжарьте с каждой стороны
- Этот корж обрежьте, мы посыпаем им торт
- И так все кусочки
- Теперь крем. Смешайте все ингредиенты для крема. Кроме масла. И отправьте на огонь, томите до загустения. Помешивая активно. В конце добавьте сливочное масло
- Коржи смажьте кремом и посыпьте измельченными кусочками коржей. Отправьте его в холодильник, на ночь. Пропитается и наслаждайтесь!
Бисквитный торт с творожным кремом.
Торт пошагово в домашних условиях вполне реально приготовить вкусным, нежным и таким, чтоб все его запомнили, и попросили вас, приготовить еще раз!
Нам необходимы следующие ингредиенты:
Для бисквита
- 4 (четыре) шт — яиц
- 1 (один) пакетик — ванильного сахара
- щепотка соли
- 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя
- 1 (одна) чашка — муки
- 2/3 чашки сахара
Для крема
- 100 (сто) гр — сахарной пудры
- 300 (триста) гр — творога 9%
- 100 (сто) мл — сметаны
- 4 (четыре) шт — консервированного абрикоса
Для украшения
- 1 (одна) штука шоколадной конфеты «Ромашка»
- чашка 340 мл
Рецепт приготовления:
- Возьмите глубокую посуду и взбейте там яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью
- Добавьте туда же муку, разрыхлитель и взбейте до пышного, но негустого теста
- Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой, и вылейте в нее тесто и отправьте запекаться бисквит при 190 градусах 40 минут
- После чего, остудите бисквит, выньте его из формы и разрежьте на две части поперке. Пропитайте оба коржа сиропом из под консервированных абрикосов
- Готовим крем. Разотрите творог со сметаной и сахарной пудрой до однородной массы
- На одну часть бисквита выложите часть крема. Абрикосы нарежьте небольшими дольками и разложите сверху крема. Затем еще слой крема. Накройте второй частью бисквита
- Со всех сторон нужно намазать торт. С боков, с верху
- Шоколад натрите на тёрке, и посыпьте им верх торта
- Отправьте торт на ночь в холодильник, чтобы он пропитался. Или хотя бы часа на три. Радуйте своих родных и близких, таким уютным и вкусным домашним печеным! На здоровье!
Торт «Норка крота» с бананами.
Невероятно красивый торт. И приготовить этот торт пошагово в домашних условиях не сложно! Отличный вариант для торжества!
Подготовим необходимые ингредиенты:
Для коржа
- 160 (сто шестьдесят) мл — молока
- 200 (двести) гр — молока
- 100 (сто) гр — сахара
- 2 (две) шт — яиц
- 80 (восемьдесят) мл — растительного масла
- 40 (сорок) гр — растительного масла
- 2 (две) ч. ложки — разрыхлителя
Для суфле
- 300 (триста) гр — творога
- 250 (двести пятьдесят) мл — молока
- 100 (сто) гр — сахара
- 10 (десять0 гр — желатина
- 5 (пять) шт — бананов
Рецепт приготовления:
- Муку, разрыхлитель и какао смешайте
- Яйца взбейте с сахаром. Потом добавьте молоко и растительное масло и взбейте еще разок
- Мучную и яичную смеси смешайте. И вылейте получившееся тесто в смазанную растительным маслом форму
- Отправьте корж в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут
- Пока готовится корж, мы приготовим суфле
- Желатин нужно залить молоком и оставить на полчаса, чтобы набухло. Затем, отправьте на плиту, разогрейте до полного растворения. Но не кипятите. Это очень важно — не кипятить!
- Творог взбейте с сахаром, и затем, потихоньку влейте растворенный желатин. Тщательно взбить
- Остудите корж и выньте сердцевину, должны остаться только дно и бортики
- На дно коржа положите бананы. Затем залейте все творожной смесью
- Сверху накрошите остатки нашего коржа, горкой, аккуратно прижмите. Отправьте торт в холодильник на ночь. Чтобы он хорошо пропитался! Все, скорее угощайте своих родных и близких! Совсем не сложно найти рецепты тортов в домашних условиях. На здоровье!
Торт «День и ночь».
Приготовим торт пошагово в домашних условиях. Совсем не сложно. А получается так красиво, и вкусно!
Подготовим необходимые ингредиенты:
Для белого коржа
- 3 (три) шт — яичных желтков
- половина стакана сахара
- половина стакана — сметаны
- 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя
- 1/4 пакетика — ванилина
- 3/4 стакана — муки
Для темного коржа
- 3 (три) шт — яичных белков
- половина стакана сахара
- щепотка соли
- половина стакана — сметаны
- 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя
- 3/4 стакана — муки
- половина стакана грецких орехов
Для крема
- 200 (двести) гр — сливочного масла
- 1 (одна) банка — сгущенки
- 3 (три) ст. ложки — арахиса цельного
Для украшения торта
- по 70 и по 100 грамм — шоколада черного и белого
- 300 (триста) гр — крема масляного с вареной сгущенкой
- 1 (одна) ч. ложка — какао -порошка
- 1 (одна) ч. ложка — сахарной пудры
- 250 мл стакан
Рецепт приготовления:
- Начнем с белого коржа. Возьмите глубокую посуду, вбейте туда желтки, добавьте ванилин, сахар и хорошо взбейте при помощи венчика
- Добавьте сметану и перемешайте
- Добавьте муку и разрыхлитель, предварительно просеянные
- Перемешайте массу и замесите тесто, по консистенции как крем. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом
- Отправьте выпекаться корж в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут. После чего полностью остудите
- Теперь готовим темный корж. Белки и соль взбейте при помощи миксера до пены. Потихоньку добавляйте сахар и взбивайте до легких пиков
- Затем к белкам добавьте какао — порошок, сметану и перемешайте
- Орешки поджарьте на сухо сковороде и измельчите ( но не сильно). Добавьте орехи в нашу шоколадную массу. Перемешайте
- В массу добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте. Переложите тесто в форму. и отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут. После чего остудите корж
- Оба коржа разрежьте пополам
- Коржи и так влажные. Ничем не надо пропитывать их
- Готовим крем. Размягченное сливочное масло взбейте при помощи миксера до пышного состояния. И потихоньку влейте сгущенное молоко. Продолжайте взбивать. Но долго не надо, чтобы не перебить крем
- И начнем собирать торт. Нижний корж, темный смазать кремом. На него положит белый корж. Смазать кремом. Выложить затем поджаренный арахис. Далее темный корж и крем. Заканчиваем белым коржом
- Наметьте две половины сверху торта
- Одну половину торта посыпьте черным тертым шоколадом и какао — порошком, вторую половину белым тертым шоколадом и сахарной пудрой. Шоколад идет сверху этих ингредиентов. Украсить можете по желанию. Насадкой для крема, сделать цветочки. А можно оставить и в таком виде! Скорее угощайтесь! На здоровье.
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