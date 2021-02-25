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Торты в домашних условиях:

Что может быть вкуснее домашней выпечки? Согласитесь, порой так хочется порадовать домочадцев чем — то вкусненьким. Но когда смотришь рецепты, думаешь, что не справишься. А вот и нет! Я подобрала для вас рецепты тортов в домашних условиях пошагово.

Торты в домашних условиях: Торт «Черный принц» на кефире.

Торт получается очень вкусным, в меру сладким. Шоколадные торты с влажной текстурой отлично сочетаются с нежным кремом из сметаны, вареной сгущенкой и сливочным маслом.

Торты в домашних условиях

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

На бисквит

  1. 1 (один) стакан — сахара
  2. 1 (одна) шт — яиц
  3. 1 (один) стакан — кефира
  4. 1 (одна) ч. ложка — соды
  5. 2 (две) ч. ложки — лимонного сока
  6. 1 (один) стакан — муки
  7. 50 (пятьдесят) гр — какао

На крем

  1. 370 (триста семьдесят) гр — сгущенки вареной
  2. 170 (сто семьдесят) гр — масла сливочного
  3. 370 (триста семьдесят) гр — сметаны

На украшение

  1. 200 (двести) гр — сахара
  2. 2 (две) шт — белков
  3. стакан объемом 200 гр

Рецепт приготовления:

  • Возьмите глубокую посуду. И соедините в ней сахар с яйцом. Венчиком взбейте, затес залейте кефир. Еще раз перемешайте. Добавьте соду, гашенную лимонным соком. Перемешайте хорошенько
  • После чего добавьте в нашу массу просеянную муку и какао и перемешивайте. Масса должна получиться консистенцией, как густая сметана
  • Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой. И тесто переложите в форму, равномерно распределив его
  • Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 200 градусов
  • По истечении данного времени, вытащите бисквит. Слегка его остудите, пксть просто постоит.
    И только затем вытаскивайте его из формы
  • Разрежьте бисквит на три коржа
  • Пока приготовим крем. Масло сливочное должно быть размягченным, соедините его с вареной сгущенкой. Миксером взбейте эти ингредиенты до однородной массы, минуты три достаточно
  • После чего добавьте сметану и взбивайте еще минутку
  • Крем должен быть легким, с такой еле заметной молочной кислинкой
  • Теперь начнем собирать торт. Коржи смажьте кремом и выложите друг на друга. Затем бока смажьте кремом, верхушку. И уберите на ночь в холодильник, чтобы хорошо пропитался
  • Наутро, посыпьте торт кондитерской посыпкой. Я украсила, например, взбитыми белками. Для этого, обязательно, холодные белки взбейте с сахаром до стойких пиков. Нанесите взбитые сливки на торт. Можно волнообразно. Если у вас есть горелка, то обожгите их и подавайте к чаю! Невероятно вкусно! Выглядит аппетитно! Вот так не сложно приготовить торт пошагово в домашних условиях.

Быстрый торт «Спартак».

Торт «Спартак» любим многими, он готовится из тонких шоколадно-медовых коржей. Для того чтобы раскатать и испечь такие коржи (их для торта нужно штук 10) понадобится достаточно много времени, поэтому я хочу предложить вам рецепт быстрого торта!

Торты в домашних условиях

Нам необходимы следующие ингредиенты:

На тесто

  1. 3 (три) шт — яиц
  2. 130 (сто тридцать) гр — муки
  3. 100 (сто) гр — сахара
  4. 2 (две) ст. ложки — жидкого меда
  5. щепотка соли
  6. 2 (две) ч. ложки — разрыхлителя
  7. 20 (двадцать) гр — какао — порошка
  8. половина пакетика — ванильного сахара

На крем

  1. 150 (сто пятьдесят) гр — сливочного масла
  2. 350 (триста пятьдесят) гр — сгущенного вареного молока

На посыпку торта

  1. 50 (пятьдесят) гр — черного шоколада

Рецепт приготовления:

  • Возьмите глубокую посуду. Вбейте в нее яйца, добавьте соль, сахар, ванильный сахар и взбивайте миксером до пышной, светлой массы
  • После чего добавьте мед и взбивайте еще раз
  • В отдельной посуде смешайте муку, какао — порошок и разрыхлитель
  • И сухие ингредиенты всыпьте в яичную массу. Перемешайте лопаткой. Должна получиться масса как густая сметана
  • Противень застелите пергаментной бумагой и вылейте на него тесто. Равномерно распределите по всему противню
  • Выпекайте корж при 180 градусах — 20 минут
  • Когда корж остынет, разрежьте его на 4 части. Сухие края обрежьте, мы ими посыпать будем наш тортик
  • Масло сливочное должно быть размягченным, взбейте его при помощи миксера, минуты две. Затем, не переставая взбивать, добавьте вареную сгущенку, потихоньку
  • Получится мягкий, и однородной консистенции крем
  • Каждый корж смажьте кремом, складывая их друг на друга
  • Бока и верх торта тоже смажьте кремом. Отправьте торт в холодильник, на один час
  • Обрезанные коржи измельчите в чаше блендера до не слишком мелкой крошки
  • Посыпьте торт этой крошкой. Отправьте торт, желательно на ночь, в холодильник. Чтобы он хорошенько пропитался! Видите, какой не сложный, рецепт торта в домашних условиях пошагово.

Сумасшедший пирог «Crazy Cake».

Crazy Cake — это американский пирог, в переводе звучит как «Сумасшедший торт (пирог)». Его придумали в Америке, в период дефицита. Данный пирог имеет необыкновенный вкус, несмотря на свой простой состав.

Торты в домашних условиях

Подготовьте следующие ингредиенты:

  1. 2 (два) стакана — молока
  2. 2 (два) стакана — муки
  3. полтора стакана — сахара
  4. 6 (шесть) столовых ложек — какао
  5. 4 (четыре) ч. ложки — разрыхлителя

Для крема

  1. 1 (один) стакан — сахара
  2. 2 (два) стакана — молока
  3. 3 (три) стловых ложек — муки
  4. 1 (одна) шт — яйца

Рецепт приготовления:

  • Муку, разрыхлитель, какао, и сахар смешайте
  • Залейте эти сухие ингредиенты теплым молоком и перемешайте. Не долго
  • Тесто вылейте в форму для выпечки, и отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут
  • Готовим пока крем. Вскипятите молоко. В посуде взбейте яйцо. Добавьте к нему муку и сахар, и в эту массу влейте горячее молоко и отправьте на плиту. Помешивайте постоянно и доведите до кремообразной массы
  • Шоколадный бисквит разрежьте на три коржа, смажьте их теплым кремом. Соберите торт! Отправьте его пропитаться на ночь, в холодильник! Торт пошагово в домашних условиях удался на славу!

Торт «Баунти».

Этот торт напоминает нам батончик баунти! Божественное лакомство! Приготовить торт пошагово вдомашних условиях — вполне возможно!

Торты в домашних условиях

 

Подготовим необходимые ингредиенты:

На тесто

  1. 80 (восемьдесят) гр — муки
  2. 3 (три) шт — яиц
  3. 20 (двадцать) гр — какао — порошка
  4. 120 (сто двадцать) гр — сахара
  5. половина чайной ложки — разрыхлителя
  6. 20% сливки для пропитки

На прослойку

  1. 100 (сто) гр — сахара
  2. 130 (сто тридцать) гр — кокосовой стружки
  3. 200 (двести) мл — молока
  4. 100 (сто) гр — сливочного масла

На шоколадную глазурь

  1. 100 (сто) мл — молока
  2. 4 (четыре) ст. ложки — какао — порошка
  3. 4 (четыре) ст. ложки — сахара
  4. 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла

Рецепт приготовления:

  • Возьмите глубокую посуду. Вбейте в нее яйца. Добавьте немного сахар и взбивайте миксером до пены. Затем, постепенно добавляйте остальную часть сахара, и продолжайте взбивать. До увеличения массы. Она должна получиться светлой
  • Муку смешайте с какао и разрыхлителем
  • Частями вводите сухие ингредиенты в нашу яичную массу. Аккуратно перемешивайте лопаткой
  • Дно формы для выпечки застелите пергаментной бумагой и выложите в нее тесто, распределите равномерно. Выпекайте корж при 190 градусах полчаса. Затем остудите его
  • Пока будем готовить прослойку. Молоко, сахар и сливочное масло соедините. Нагрейте до растворения масла и сахара. Потом сыпьте кокосовую стружку. Перемешайте и прогрейте не среднем огне минут 5. Массу загустеет. Остудите ее
  • Корж разрежьте на две части. Каждый корж пропитайте сливками. На нижнюю часть коржа распределите кокосовую массу, разровняйте. По краям, сверху
  • Накройте вторым коржом и придавите слегка
  • Подготовим глазурь. Какао — порошок, сахар, молоко смешайте и доведите до кипения. Помешивайте. Добавьте сливочное масло и кипятите 3 минуты. глазурь остудите и полностью залейте ею наш торт. Посыпьте кокосовой стружкой и отправьте торт на ночь в холодильник! Торт пошагово в домашних условиях получился невероятно ароматным, вкусным!

Торты в домашних условиях: Торт «Минутка».

Идеальный вариант для тех, кто не имеет духовки или не хочет её использовать.  Это лакомство лучше готовить вечером, чтобы тортик хорошо пропитался за ночь.

Торты в домашних условиях

Подготовьте следующие ингредиенты:

На коржи

  1. 3 (три) стакана — муки
  2. 1 (одна) банка — сгущенки
  3. 1 (одна) шт  -яйца
  4. 1 (одна) ч. ложка — соды, гашенная уксусом

На крем

  1. 750 (семьсот пятьдесят) гр — молока
  2. 200 (двести) гр — сливочного масла
  3. полтора стакана сахара
  4. 2 (две) шт — яиц
  5. 4 (четыре) ст. ложки — муки
  6. 1 (один) пакетик — ванилина

Рецепт приготовления:

  • Сгущенку, муку, яйцо и соду смешайте. Сделайте тесто и разделите его на 8 кусочков
  • Один кусочек раскатайте размером больше вашей сковороды и выложите его на разогретую сковороду. По минуте обжарьте с каждой стороны
  • Этот корж обрежьте, мы посыпаем им торт
  • И так все кусочки
  • Теперь крем. Смешайте все ингредиенты для крема. Кроме масла. И отправьте на огонь, томите до загустения. Помешивая активно. В конце добавьте сливочное масло
  • Коржи смажьте кремом и посыпьте измельченными кусочками коржей. Отправьте его в холодильник, на ночь. Пропитается и наслаждайтесь!

Бисквитный торт с творожным кремом.

Торт пошагово в домашних условиях вполне реально приготовить вкусным, нежным и таким, чтоб все его запомнили, и попросили вас, приготовить еще раз!

Торты в домашних условиях

Нам необходимы следующие ингредиенты:

Для бисквита

  1. 4 (четыре) шт — яиц
  2. 1 (один) пакетик — ванильного сахара
  3. щепотка соли
  4. 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя
  5. 1 (одна) чашка — муки
  6. 2/3 чашки сахара

Для крема

  1. 100 (сто) гр — сахарной пудры
  2. 300 (триста) гр — творога 9%
  3. 100 (сто) мл — сметаны
  4. 4 (четыре) шт — консервированного абрикоса

Для украшения

  1. 1 (одна) штука шоколадной конфеты «Ромашка»
  2. чашка 340 мл

Рецепт приготовления:

  • Возьмите глубокую посуду и взбейте там яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью
  • Добавьте туда же муку, разрыхлитель и взбейте до пышного, но негустого теста
  • Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой, и вылейте в нее тесто и отправьте запекаться бисквит при 190 градусах 40 минут
  • После чего, остудите бисквит, выньте его из формы и разрежьте на две части поперке. Пропитайте оба коржа сиропом из под консервированных абрикосов
  • Готовим крем. Разотрите творог со сметаной и сахарной пудрой до однородной массы
  • На одну часть бисквита выложите часть крема. Абрикосы нарежьте небольшими дольками и разложите сверху крема. Затем еще слой крема. Накройте второй частью бисквита
  • Со всех сторон нужно намазать торт. С боков, с верху
  • Шоколад натрите на тёрке, и посыпьте им верх торта
  • Отправьте торт на ночь в холодильник, чтобы он пропитался. Или хотя бы часа на три. Радуйте своих родных и близких, таким уютным и вкусным домашним печеным! На здоровье!

Торт «Норка крота» с бананами.

Невероятно красивый торт. И приготовить этот торт пошагово в домашних условиях не сложно! Отличный вариант для торжества!

Торты в домашних условиях

Подготовим необходимые ингредиенты:

Для коржа

  1. 160 (сто шестьдесят) мл — молока
  2. 200 (двести) гр — молока
  3. 100 (сто) гр — сахара
  4. 2 (две) шт — яиц
  5. 80 (восемьдесят) мл — растительного масла
  6. 40 (сорок) гр — растительного масла
  7. 2 (две) ч. ложки — разрыхлителя

Для суфле

  1. 300 (триста) гр — творога
  2. 250 (двести пятьдесят) мл — молока
  3. 100 (сто) гр — сахара
  4. 10 (десять0 гр — желатина
  5. 5 (пять) шт — бананов

Рецепт приготовления:

  • Муку, разрыхлитель и какао смешайте
  • Яйца взбейте с сахаром. Потом добавьте молоко и растительное масло и взбейте еще разок
  • Мучную и яичную смеси смешайте. И вылейте получившееся тесто в смазанную растительным маслом форму
  • Отправьте корж в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут
  • Пока готовится корж, мы приготовим суфле
  • Желатин нужно залить молоком и оставить на полчаса, чтобы набухло. Затем, отправьте на плиту, разогрейте до полного растворения. Но не кипятите. Это очень важно — не кипятить!
  • Творог взбейте с сахаром, и затем, потихоньку влейте растворенный желатин. Тщательно взбить
  • Остудите корж и выньте сердцевину, должны остаться только дно и бортики
  • На дно коржа положите бананы. Затем залейте все творожной смесью
  • Сверху накрошите остатки нашего коржа, горкой, аккуратно прижмите. Отправьте торт в холодильник на ночь. Чтобы он хорошо пропитался! Все, скорее угощайте своих родных и близких! Совсем не сложно найти рецепты тортов в домашних условиях. На здоровье!

Торт «День и ночь».

Приготовим торт пошагово в домашних условиях. Совсем не сложно. А получается так красиво, и вкусно!

Торты в домашних условиях

Подготовим необходимые ингредиенты:

Для белого коржа

  1. 3 (три) шт — яичных желтков
  2. половина стакана сахара
  3. половина стакана — сметаны
  4. 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя
  5. 1/4 пакетика — ванилина
  6. 3/4 стакана — муки

Для темного коржа

  1. 3 (три) шт — яичных белков
  2. половина стакана сахара
  3. щепотка соли
  4. половина стакана — сметаны
  5. 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя
  6. 3/4 стакана — муки
  7. половина стакана грецких орехов

Для крема

  1. 200 (двести) гр — сливочного масла
  2. 1 (одна) банка — сгущенки
  3. 3 (три) ст. ложки — арахиса цельного

Для украшения торта

  • по 70 и по 100 грамм — шоколада черного и белого
  • 300 (триста) гр — крема масляного с вареной сгущенкой
  • 1 (одна) ч. ложка — какао -порошка
  • 1 (одна) ч. ложка — сахарной пудры
  • 250 мл стакан

Рецепт приготовления:

  • Начнем с белого коржа. Возьмите глубокую посуду, вбейте туда желтки, добавьте ванилин, сахар и хорошо взбейте при помощи венчика
  • Добавьте сметану и перемешайте
  • Добавьте муку и разрыхлитель, предварительно просеянные
  • Перемешайте массу и замесите тесто, по консистенции как крем. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом
  • Отправьте выпекаться корж в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут. После чего полностью остудите
  • Теперь готовим темный корж. Белки и соль взбейте при помощи миксера до пены. Потихоньку добавляйте сахар и взбивайте до легких пиков
  • Затем к белкам добавьте какао — порошок, сметану и перемешайте
  • Орешки поджарьте на сухо сковороде и измельчите ( но не сильно). Добавьте орехи в нашу шоколадную массу. Перемешайте
  • В массу добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте. Переложите тесто в форму. и отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут. После чего остудите корж
  • Оба коржа разрежьте пополам
  • Коржи и так влажные. Ничем не надо пропитывать их
  • Готовим крем. Размягченное сливочное масло взбейте при помощи миксера до пышного состояния. И потихоньку влейте сгущенное молоко. Продолжайте взбивать. Но долго не надо, чтобы не перебить крем
  • И начнем собирать торт. Нижний корж, темный смазать кремом. На него положит белый корж. Смазать кремом. Выложить затем поджаренный арахис. Далее темный корж и крем. Заканчиваем белым коржом
  • Наметьте две половины сверху торта
  • Одну половину торта посыпьте черным тертым шоколадом и какао — порошком, вторую половину белым тертым шоколадом и сахарной пудрой. Шоколад идет сверху этих ингредиентов. Украсить можете по желанию. Насадкой для крема, сделать цветочки. А можно оставить и в таком виде! Скорее угощайтесь! На здоровье.
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