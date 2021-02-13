Как пожарить печень с луком за 5 минут. Вкусная и нежная печенка с луком

Печень, жареная с луком – это довольно распространенное блюдо, которое любят готовить многие хозяйки. Мой рецепт поможет сделать вам очень нежную и мягкую печенку, которая будет прекрасным дополнением к любому гарниру.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печень свиная или говяжья, 500 г;
- лук, 2 большие шт;
- мука, 4 ст.л;
- вода, 50 – 100 мл;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Печень промываем и замачиваем в воде или в молоке. Конечно, если вы вымочите печень в молоке, то блюдо получится вкуснее. Замачивать нужно 2 – 3 часа.
Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем на растительном масле до румяности.
Печень режем ломиками, как вы режете мясо на отбивные.
Отбиваем немного, обваливаем в муке и обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности. Обжаривать по 1 минуте с каждой стороны.
Складываем в сковороду слои: печень, лук, опять печень, лук и так, пока все не выложите.
Наливаем немного воды, солим и перчим, кладем лавровый лист и разные специи по вкусу, укроп и петрушку и накрываем крышкой.
Тушим на небольшом огне около 5 минут.
Подаем с разными гарнирами и сок с печени и лука, используем как подливку.
Свежие комментарии