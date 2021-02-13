Как пожарить печень с луком за 5 минут. Вкусная и нежная печенка с луком

Печень, жареная с луком – это довольно распространенное блюдо, которое любят готовить многие хозяйки. Мой рецепт поможет сделать вам очень нежную и мягкую печенку, которая будет прекрасным дополнением к любому гарниру.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

печень свиная или говяжья, 500 г;

лук, 2 большие шт;

мука, 4 ст.л;

вода, 50 – 100 мл;

соль, перец.

Процесс приготовления

Печень промываем и замачиваем в воде или в молоке. Конечно, если вы вымочите печень в молоке, то блюдо получится вкуснее. Замачивать нужно 2 – 3 часа.

Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем на растительном масле до румяности.

Печень режем ломиками, как вы режете мясо на отбивные.

Отбиваем немного, обваливаем в муке и обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности. Обжаривать по 1 минуте с каждой стороны.

Складываем в сковороду слои: печень, лук, опять печень, лук и так, пока все не выложите.

Наливаем немного воды, солим и перчим, кладем лавровый лист и разные специи по вкусу, укроп и петрушку и накрываем крышкой.

Тушим на небольшом огне около 5 минут.

Подаем с разными гарнирами и сок с печени и лука, используем как подливку.