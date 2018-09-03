Малосольные шампиньоны на скорую руку — мировой рецептик!

Хотите порадовать и удивить гостей чем-то необычным и вкусным! Вы готовили малосольные шампиньоны? Нет?! Рецепт просто сногсшибательный! Все наши гости говорят, что магазинные маринованные шампиньоны просто «отдыхают»!

Начну с совета: грибы лучше покупать мелкие, т.к. они будут аппетитнее смотреться в блюде! Крупные грибы рекомендуется разрезать на 2-3 части по вертикали, чтобы на срезе была форма грибка.

Первый способ:

В банку укладываем всякую зелень: пучок укропа, листья смородины, вишни, мелко нарезанные чеснок и корень хрена, 10-15 горошин чёрного перца, грибы. Заливаем рассолом, закрываем капроновой крышкой и, если температура воздуха высокая, ставим в холодильник на 2-3 суток.

Второй способ:

Без воды: всё укладывается в кастрюльку, пересыпается солью, накрывается тарелкой и сверху ставится гнёт. Если в комнате прохладно, то я советую на сутки банку (или кастрюльку) оставить в помещении, а затем поставить на 2 суток в холодильник, чтобы грибочки были крепенькие. Чем крупнее грибы, тем больше времени потребуется для их приготовления.

И ещё маленький совет: чеснок и хрен лучше закладывать в последнюю очередь, т. е. на грибы.

Для рассола берём три столовые ложки соли на один литр кипячёной воды комнатной температуры.

Перед подачей на стол грибочки можно приправить кольцами репчатого лука с растительным маслом. Можно ничем не заправлять, а положить на грибки несколько листиков смородины.

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