Скатерть-Самобранка

5 337 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Винегрет Объедение. Отличный рецепт на скорую руку. Когда гости застали врасплох

Винегрет Объедение — легкий и вкусный салатик для занятых хозяек!

Винегрет Объедение

Винегрет Объедение: ингредиенты

  1.  Морковь среднего размера – 2 шт. (две штуки)
  2. Картофель среднего размера – 4 клубная
  3. Свекла среднего размера – 2 шт. (две штуки)
  4. Горошек зелёный консервированный – 70 – 80 г. (семьдесят-восемьдесят грамм)
  5. Яблоко кисло-сладкое — 1-2 шт. (одна – две штуки)
  6. Огурец маринованный — 3-4 штука (три-четыре штуки)
  7. Масло подсолнечное – 3 ст. (три столовые ложки)
  8. Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  • Свеклу, морковь и картофель тщательно промойте.
  • Овощи по отдельности заверните в фольгу и выложите на противень или огнеупорную форму.
  • Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку до готовности всех овощей (карт опель — 35-40 минут, морковь — 40-45 минут, свекла – 1 – 1,5 часа). Готовые овощи разверните, обдайте холодной водой и очистите от кожицы. Свеклу нарежьте кубиками 7-10 мм и выложите в миску.
  • Полейте полейте подсолнечным маслом и перемешайте.
  • В другую миску выложите аналогично порезанный картофель и тоже полейте подсолнечным маслом (каждый 1 ст.)
  • Также поступает и с морковью, полейте подсолнечным маслом. Эта манипуляция делается для того, чтобы свекла не украсила остальные овощи.
  • В большой миске смешайте все овощи.
  • Добавьте нарезанные кубиками маринованные огурцы.
  • Вымойте яблоки, очистите, нарежьте кубиками и выложите в миску.
  • Добавьте зелёный горошек, приправьте по вкусу солью и черным перцем. Тщательно перемешайте.

Винегрет Объедение — готов!

Ссылка на первоисточник
САЛАТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх