Винегрет Объедение. Отличный рецепт на скорую руку. Когда гости застали врасплох

Винегрет Объедение — легкий и вкусный салатик для занятых хозяек!
Винегрет Объедение: ингредиенты
- Морковь среднего размера – 2 шт. (две штуки)
- Картофель среднего размера – 4 клубная
- Свекла среднего размера – 2 шт. (две штуки)
- Горошек зелёный консервированный – 70 – 80 г. (семьдесят-восемьдесят грамм)
- Яблоко кисло-сладкое — 1-2 шт. (одна – две штуки)
- Огурец маринованный — 3-4 штука (три-четыре штуки)
- Масло подсолнечное – 3 ст. (три столовые ложки)
- Соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Свеклу, морковь и картофель тщательно промойте.
- Овощи по отдельности заверните в фольгу и выложите на противень или огнеупорную форму.
- Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку до готовности всех овощей (карт опель — 35-40 минут, морковь — 40-45 минут, свекла – 1 – 1,5 часа). Готовые овощи разверните, обдайте холодной водой и очистите от кожицы. Свеклу нарежьте кубиками 7-10 мм и выложите в миску.
- Полейте полейте подсолнечным маслом и перемешайте.
- В другую миску выложите аналогично порезанный картофель и тоже полейте подсолнечным маслом (каждый 1 ст.)
- Также поступает и с морковью, полейте подсолнечным маслом. Эта манипуляция делается для того, чтобы свекла не украсила остальные овощи.
- В большой миске смешайте все овощи.
- Добавьте нарезанные кубиками маринованные огурцы.
- Вымойте яблоки, очистите, нарежьте кубиками и выложите в миску.
- Добавьте зелёный горошек, приправьте по вкусу солью и черным перцем. Тщательно перемешайте.
Винегрет Объедение — готов!
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