Сулугуни быстрого приготовления. Сыр получается очень нежным и готовить его сплошное удовольствие

Сулугуни быстрого приготовления — любимый сыр своими руками.
Сулугуни быстрого приготовления: ингредиенты
- Сметана – 200 мл. (двести миллилитров)
- Молоко – 1 л. (один литр)
- Яйца – 3 шт. (три штуки)
- Соль – ст. л. (одна столовая ложка)
Способ приготовления:
- Закипятите молоко и добавьте соль.
- С яйцами смешайте сметану.
- Сметанную смесь вылейте в молоко и не спеша аккуратно перемешивайте.
- Кипятите 3-4 минуты.
- Вылейте на сито и оставьте остудиться.
Сулугуни быстрого приготовления: готов
Приятного аппетита!
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