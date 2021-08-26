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Сулугуни быстрого приготовления. Сыр получается очень нежным и готовить его сплошное удовольствие

Сулугуни быстрого приготовления — любимый сыр своими руками.

Сулугуни быстрого приготовления: ингредиенты

Сулугуни быстрого приготовления. Сыр получается очень нежным и готовить его сплошное удовольствие 2

  1. Сметана – 200 мл. (двести миллилитров)
  2. Молоко – 1 л. (один литр)
  3. Яйца – 3 шт. (три штуки)
  4. Соль – ст. л. (одна столовая ложка)

Способ приготовления:

  • Закипятите молоко и добавьте соль.
  • С яйцами смешайте сметану.
  • Сметанную смесь вылейте в молоко и не спеша аккуратно перемешивайте.
  • Кипятите 3-4 минуты.
  • Вылейте на сито и оставьте остудиться.

Сулугуни быстрого приготовления: готов

Сулугуни быстрого приготовления

 

Приятного аппетита!

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