Скатерть-Самобранка

5 257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Лукьяненко
    Зачем такие извращения? Не лучше ли по-старике в тарелочке?Холодец в бутылке...
  • Любовь
    Для теста нужна вода, а её здесь нет.Узбекский Ханум —...
  • Galina Sinelnikova
    Я намазываю блины мягким сливочным сыром поверх выкладываю тонко нарезанную соленую семгу и сворачиваю в рулет. За...Закуска из 90-х, ...

Салат Обжорка: простой, быстрый и вкусный салат с курицей и овощами

Салат Обжорка – простой в приготовлении, невероятно вкусный. Курица и овощи – замечательное сочетание. Полезно! Пальчики оближешь!

Салат Обжорка: ингредиенты

Салат Обжорка

  1. 300 (триста) гр – куриного филе
  2. 3 (три) шт – маринованных огурцов
  3. 1 (одна) шт – лука
  4. 1 (одна) шт – моркови
  5. 3 (три) ст. ложки – майонеза
  6. 30 (тридцать) гр – укропа
  7. Соль по вкусу
  8. Черный молотый перец по вкусу
  9. 3 (три) шт – перца горошком
  10. 1 (одна) шт – лаврового листа
  11. 20 (двадцать) мл – растительного масла

Салат Обжорка: рецепт

Салат Обжорка

  • Филе отварите в подсоленной воде, добавив лаврушку и перец. Отварите до готовности
  • Лук нарежьте мелко и обжарьте на сковороде с растительным маслом
  • Морковь натрите на мелкой терке и отправьте на сковороду к луку, обжаривайте
  • Дайте овощам остыть
  • Огурцы нарежьте мелким кубиком
  • Филе тоже мелким кубиком
  • Укроп измельчите
  • И соедините все ингредиенты в салатнице. Заправьте майонезом. Посолите по вкусу, и поперчите

Салат Обжорка готов: Видео


Вместо курицы можно использовать индейку или даже говядину. Главное правило все ингредиенты нарезать одинаковым размером. На здоровье!

Салат Обжорка

Ссылка на первоисточник
САЛАТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх