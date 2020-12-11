Салат Обжорка: простой, быстрый и вкусный салат с курицей и овощами

Салат Обжорка – простой в приготовлении, невероятно вкусный. Курица и овощи – замечательное сочетание. Полезно! Пальчики оближешь!
Салат Обжорка: ингредиенты
- 300 (триста) гр – куриного филе
- 3 (три) шт – маринованных огурцов
- 1 (одна) шт – лука
- 1 (одна) шт – моркови
- 3 (три) ст. ложки – майонеза
- 30 (тридцать) гр – укропа
- Соль по вкусу
- Черный молотый перец по вкусу
- 3 (три) шт – перца горошком
- 1 (одна) шт – лаврового листа
- 20 (двадцать) мл – растительного масла
Салат Обжорка: рецепт
- Филе отварите в подсоленной воде, добавив лаврушку и перец. Отварите до готовности
- Лук нарежьте мелко и обжарьте на сковороде с растительным маслом
- Морковь натрите на мелкой терке и отправьте на сковороду к луку, обжаривайте
- Дайте овощам остыть
- Огурцы нарежьте мелким кубиком
- Филе тоже мелким кубиком
- Укроп измельчите
- И соедините все ингредиенты в салатнице. Заправьте майонезом. Посолите по вкусу, и поперчите
Салат Обжорка готов: Видео
Вместо курицы можно использовать индейку или даже говядину. Главное правило все ингредиенты нарезать одинаковым размером. На здоровье!
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