Сосед из Турции открыл секрет приготовления творога всего из двух продуктов за 5 минут. Пришла домой и наготовила на неделю

Когда мы приехали в Турции, нас в гости пригласил Али – турок, который живет рядом с нами. Как и любой другой восточный человек с широкой душой, он и его семья накрыли стол к завтраку и пригласил нас.

На столе была масса самых разных блюд, очень много овощей и фруктов. Но мое внимание, как любительницы кисломолочных продуктов, привлек творог с ягодами. Как пояснил хозяин, это был домашний творог, который делает его семья. Причем, используется всего два продукта.

В твороге присутствовали лимонные нотки, которые делали его очень освежающим и оригинальным.

Как сделать домашний творог из молока и лимона

Берем 2 л прокисшего молока и 1 лимон:

ставим простоквашу на небольшой огонь в кастрюле;

выжимаем сок 1 лимона;

вливаем сок в простоквашу и далее нагреваем. Кстати, чем медленнее будет нагрев, тем вкуснее и нежнее будет творог;

когда вы увидите, что начинается кипения, выключаем огонь;

остужаем в кастрюле до тех пор, пака творог не опустится на дно кастрюли;

выкладываем массу на сито, застеленное марлей;

сцеживаем недолго, если хотите нежный творог или дольше, тогда творог будет сухим.

Если нет лимона, можно брать уксус, получается точно также.