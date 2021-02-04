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Сосед из Турции открыл секрет приготовления творога всего из двух продуктов за 5 минут. Пришла домой и наготовила на неделю

Когда мы приехали в Турции, нас в гости пригласил Али – турок, который живет рядом с нами. Как и любой другой восточный человек с широкой душой, он и его семья накрыли стол к завтраку и пригласил нас.

На столе была масса самых разных блюд, очень много овощей и фруктов. Но мое внимание, как любительницы кисломолочных продуктов, привлек творог с ягодами. Как пояснил хозяин, это был домашний творог, который делает его семья. Причем, используется всего два продукта.

В твороге присутствовали лимонные нотки, которые делали его очень освежающим и оригинальным.

Как сделать домашний творог из молока и лимона

Берем 2 л прокисшего  молока и 1 лимон:

  • ставим простоквашу на небольшой огонь в кастрюле;
  • выжимаем сок 1 лимона;
  • вливаем сок в простоквашу и далее нагреваем. Кстати, чем медленнее будет нагрев, тем вкуснее и нежнее будет творог;
  • когда вы увидите, что начинается кипения, выключаем огонь;
  • остужаем в кастрюле до тех пор, пака творог не опустится на дно кастрюли;
  • выкладываем массу на сито, застеленное марлей;
  • сцеживаем недолго, если хотите нежный творог или дольше, тогда творог будет сухим.

Если нет лимона, можно брать уксус, получается точно также.

Сосед из Турции открыл секрет приготовления творога всего из двух продуктов за 5 минут. Пришла домой и наготовила на неделю

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