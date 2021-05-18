Заливной капустный пирог. Быстро готовится и улетает со стола за считанные минуты

Заливной капустный пирог — настоящее лакомство для любителей капустных пирогов.
Заливной капустный пирог: ингредиенты
- Куриное филе – 500 г. (пятьсот грамм)
- Мука – 100 г. (сто грамм)
- Белокочанная капуста – 800 г. 9восемьсот грамм)
- Греческий йогурт – 100 г. (сто грамм)
- Морковь – 100 г. (сто грамм)
- Яйца – 3 шт. (три штуки)
- Зелёный лук – 3-4 пера. (три-четыре пера)
- Подсолнечное масло – 2-3 ст. л. (два-три столовых ложки)
- Разрыхлитель – 4 г. (четыре грамма)
- Чёрный молотый перец — по вкусу
- Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Рецепт приготовления:
- Тонко про шинкуйте капусту. Очищенную морковь натрите на крупной тёрке. Подготовленные ингредиенты объедините в отдельной ёмкости. По вкусу посолите и хорошо перемешайте.
- Зелёный лук вымойте и обсушите. Мелко нарежьте его и отправьте на разогретую сковороду с маслом обжариваться 30 секунд. После этого добавьте капусту с морковью и накрыв сковороду крышкой, тушите 15 минут.
- Куриное филе вымойте и обсушите. Затем нарежьте на мелкие кусочки.
- Приготовьте тесто. В отдельной ёмкости объедините муку, греческий йогурт, разрыхлитель и яйца. Замешайте тесто.
- Возьмите форму для выпечки и застелите е6 пергаментной бумагой. Затем вылейте сюда часть теста и уложите половину подготовленных овощей.
- Размешайте куриное филе. По вкусу посолите и поперчите, и накройте оставшейся капустой. Покройте тестом и отправьте в духовку, разогретую до 220 градусов на 15 минут.
Заливной капустный пирог — просто великолепный вкус.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии