Смазываю маринадом и запекаю. Божественное мясо: праздничный вариант

Запеченное с черносливом мясо в духовке – это очень праздничный вариант. Сочетание сухофруктов и мяса, получается очень изысканным, тонким, как раз, для гурманов. Очень советую попробовать и сделать.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свиная шея, 2.5 кг;

чернослив, 200 г;

чеснок, 7 зубчиков;

горчица французская и бальзамический уксус по 2 ст.л;

горчица, 1 ст.л;

перец и специи для мяса по 1 ч.л;

соль;

масло растительное, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Я брала свиную шею – это часть всегда получается очень сочной и не сухой.

Пропускаем чеснок через пресс и смешиваем со всеми прочими продуктами.

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

По всей поверхности делаем надрезы и хорошо просаливаем их.

Натираем мясо со всех сторон маринадом.

В надрезы укладываем чернослив, накрываем пленкой и маринуем 2.5 – 3 часа.

Выкладываем мясо в форму, накрываем фольгой и запекаем 2 часа при 180 градусах.

Убираем фольгу и допекаем еще 15 – 20 минут до румяности.