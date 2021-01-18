Смазываю маринадом и запекаю. Божественное мясо: праздничный вариант

Запеченное с черносливом мясо в духовке – это очень праздничный вариант. Сочетание сухофруктов и мяса, получается очень изысканным, тонким, как раз, для гурманов. Очень советую попробовать и сделать.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свиная шея, 2.5 кг;
- чернослив, 200 г;
- чеснок, 7 зубчиков;
- горчица французская и бальзамический уксус по 2 ст.л;
- горчица, 1 ст.л;
- перец и специи для мяса по 1 ч.л;
- соль;
- масло растительное, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Я брала свиную шею – это часть всегда получается очень сочной и не сухой.
Пропускаем чеснок через пресс и смешиваем со всеми прочими продуктами.
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
По всей поверхности делаем надрезы и хорошо просаливаем их.
Натираем мясо со всех сторон маринадом.
В надрезы укладываем чернослив, накрываем пленкой и маринуем 2.5 – 3 часа.
Выкладываем мясо в форму, накрываем фольгой и запекаем 2 часа при 180 градусах.
Убираем фольгу и допекаем еще 15 – 20 минут до румяности.
Такое мясо прекрасно сочетается с самыми разными гарнирами, свежими овощами, острыми соусами. Очень вкусно, если при подаче полить соусом из сока апельсина, меда и пары капель соевого соуса.
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