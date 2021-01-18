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Смазываю маринадом и запекаю. Божественное мясо: праздничный вариант

Запеченное с черносливом мясо в духовке – это очень праздничный вариант. Сочетание сухофруктов и мяса, получается очень изысканным, тонким, как раз, для гурманов. Очень советую попробовать и сделать.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свиная шея, 2.5 кг;
  • чернослив, 200 г;
  • чеснок, 7 зубчиков;
  • горчица французская и бальзамический уксус по 2 ст.л;
  • горчица, 1 ст.л;
  • перец и специи для мяса по 1 ч.л;
  • соль;
  • масло растительное, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Я брала свиную шею – это часть всегда получается очень сочной и не сухой.

Пропускаем чеснок через пресс и смешиваем со всеми прочими продуктами.

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

По всей поверхности делаем надрезы и хорошо просаливаем их.

Натираем мясо со всех сторон маринадом.

В надрезы укладываем чернослив, накрываем пленкой и маринуем 2.5 – 3 часа.

Смазываю маринадом и запекаю. Божественное мясо: праздничный вариант

Выкладываем мясо в форму, накрываем фольгой и запекаем 2 часа при 180 градусах.

Смазываю маринадом и запекаю. Божественное мясо: праздничный вариант

Убираем фольгу и допекаем еще 15 – 20 минут до румяности.

Смазываю маринадом и запекаю. Божественное мясо: праздничный вариант

 

Такое мясо прекрасно сочетается с самыми разными гарнирами, свежими овощами, острыми соусами. Очень вкусно, если при подаче полить соусом из сока апельсина, меда и пары капель соевого соуса.

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