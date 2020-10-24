Закуска к белому сухому вину: «Креветки в мантии»

Закуска к белому сухому вину! Это блюдо – «Креветки в мантии» прекрасно подойдет как закуска к белому сухому вину. В общем оно также может подаваться с пивом, правда тогда соли нужно будет положить чуть больше. Входящий в его состав бекон придаёт «дымную» нотку креветкам, а овощи хорошо оттеняют морской вкус креветок.
«Креветки в мантии» хороши еще и тем, что при подаче можно смело экспериментировать с разным сочетанием овощей, можно вместо овощей положить кусочки цитрусов.
К этой закуске вполне подойдет слегка пропаренный шпинат, политый оливковым маслом и лимонным соком.
В общем не бойтесь экспериментов!
Закуска к белому сухому вину: ингредиенты
- Креветки 200 г
- Бекон 200 – 250 г
- Яйцо 1 шт.
- Мука 2-3 ст. л.
- Порошок перца чили и паприка по 1 ч. л.
- Соль
- Растительное масло
- Лимон 1 шт.
- Соевый соус 1 ст. л.
- Помидоры черри 5-7 шт.
- Огурцы 2 шт.
Закуска к белому сухому вину: приготовление
- Креветки нужно тщательно вымыть и почистить. Выложить в посуду в один слой и равномерно побрызгав соком половины лимона и соевым соусом, оставить на 15-20 минут.
- Достать каждую креветку и обернуть в тонко нарезанный ломтик бекона. Край бекона заколоть зубочисткой.
- Муку смешать с порошками перца чили и паприки (смесь должна получиться красноватой) Обмакнуть рулетики с креветкой и беконом во взбитое яйцо, а после вывалять в муке.
- В разогретом масле обжарить креветки до образования красивой корочки.
- На порционную тарелку выложить по периметру нарезанные ломтиками огурцы и – половинками черри. В центр тарелки выложить креветки в беконе. Полить всё лимонным соком, а овощи по краям сбрызнуть маслом.
Закуска к белому сухому вину: готова
Наслаждайтесь!
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