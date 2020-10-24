Закуска к белому сухому вину: «Креветки в мантии»

Закуска к белому сухому вину! Это блюдо – «Креветки в мантии» прекрасно подойдет как закуска к белому сухому вину. В общем оно также может подаваться с пивом, правда тогда соли нужно будет положить чуть больше. Входящий в его состав бекон придаёт «дымную» нотку креветкам, а овощи хорошо оттеняют морской вкус креветок.

«Креветки в мантии» хороши еще и тем, что при подаче можно смело экспериментировать с разным сочетанием овощей, можно вместо овощей положить кусочки цитрусов.

К этой закуске вполне подойдет слегка пропаренный шпинат, политый оливковым маслом и лимонным соком.

В общем не бойтесь экспериментов!

Закуска к белому сухому вину: ингредиенты

Креветки 200 г

Бекон 200 – 250 г

Яйцо 1 шт.

Мука 2-3 ст. л.

Порошок перца чили и паприка по 1 ч. л.

Соль

Растительное масло

Лимон 1 шт.

Соевый соус 1 ст. л.

Помидоры черри 5-7 шт.

Огурцы 2 шт.

Закуска к белому сухому вину: приготовление

Креветки нужно тщательно вымыть и почистить. Выложить в посуду в один слой и равномерно побрызгав соком половины лимона и соевым соусом, оставить на 15-20 минут. Достать каждую креветку и обернуть в тонко нарезанный ломтик бекона. Край бекона заколоть зубочисткой. Муку смешать с порошками перца чили и паприки (смесь должна получиться красноватой) Обмакнуть рулетики с креветкой и беконом во взбитое яйцо, а после вывалять в муке. В разогретом масле обжарить креветки до образования красивой корочки. На порционную тарелку выложить по периметру нарезанные ломтиками огурцы и – половинками черри. В центр тарелки выложить креветки в беконе. Полить всё лимонным соком, а овощи по краям сбрызнуть маслом.

Закуска к белому сухому вину: готова

Наслаждайтесь!