Медовая свинина: гости и домочадцы сметут этот деликатес на считанные минуты

Медовая свинина – невероятно вкусная! Родные и гости будут в полном восторге, от блюда ничего не останется за считанные минуты.

Медовая свинина: ингредиенты

3 (три) зубчика – чеснока 3 (три) ст. ложки – меда 900 (девятьсот) гр – свиной вырезки 2 (две) ст. ложки – дижонской горчицы 3 (три) ст. ложки – растительного масла 1 (одна) шт – лимона 50 (пятьдесят) гр – сахара 45 (сорок пять) гр – соли 1 (один) л – воды 2 (две) ч. ложки – тимьяна

Медовая свинина: рецепт

В этом деле главное – рассол! В литре воды ростерите сахар и соль. Положите в него мясо и отправьте в холодильник на час

Потом мясо просушите салфетками

Положите мясо в форму для запекания

Приготовим соус. Нужен нам сок лимона, измельченный чеснок. Смешиваем, добавляем горчицу, тимьян и мед

Соусом щедро смажьте вырезку

В предварительно разогретую духовку отправьте свинину на полчаса. Важно, каждые пять минут свинину поливать соусом, который в форме. Тогда получится идеально!

Медовая свинина готова!

Изысканный вкус. Мясо невероятно нежное, мягкое, ароматное. В восторге будут даже самые придирчивые члены вашей семьи! Готовьте с удовольствием и на здоровье.