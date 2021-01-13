Скатерть-Самобранка

5 287 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 13 января, 12:47
    а сельдь соленую брать или свежемороженую?Даже соус вымакив...
  • Надежда Гусева12 января, 1:03
    СпасибоПросто смешиваю п...
  • Irena baranova11 января, 7:48
    кефирЛён с кефиром: оз...

Медовая свинина: гости и домочадцы сметут этот деликатес на считанные минуты

Медовая свинина – невероятно вкусная! Родные и гости будут в полном восторге, от блюда ничего не останется за считанные минуты.

Медовая свинина: ингредиенты

Медовая свинина

  1. 3 (три) зубчика – чеснока
  2. 3 (три) ст. ложки – меда
  3. 900 (девятьсот) гр – свиной вырезки
  4. 2 (две) ст. ложки – дижонской горчицы
  5. 3 (три) ст. ложки – растительного масла
  6. 1 (одна) шт – лимона
  7. 50 (пятьдесят) гр – сахара
  8. 45 (сорок пять) гр – соли
  9. 1 (один) л – воды
  10. 2 (две) ч. ложки – тимьяна

Медовая свинина: рецепт

Медовая свинина: гости и домочадцы сметут этот деликатес на считанные минуты

  • В этом деле главное – рассол! В литре воды ростерите сахар и соль. Положите в него мясо и отправьте в холодильник на час
  • Потом мясо просушите салфетками
  • Положите мясо в форму для запекания
  • Приготовим соус. Нужен нам сок лимона, измельченный чеснок. Смешиваем, добавляем горчицу, тимьян и мед
  • Соусом щедро смажьте вырезку
  • В предварительно разогретую духовку отправьте свинину на полчаса. Важно, каждые пять минут свинину поливать соусом, который в форме. Тогда получится идеально!

Медовая свинина готова!

Медовая свинина: гости и домочадцы сметут этот деликатес на считанные минуты

Изысканный вкус. Мясо невероятно нежное, мягкое, ароматное. В восторге будут даже самые придирчивые члены вашей семьи! Готовьте с удовольствием и на здоровье.

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх