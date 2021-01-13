Медовая свинина: гости и домочадцы сметут этот деликатес на считанные минуты

Медовая свинина – невероятно вкусная! Родные и гости будут в полном восторге, от блюда ничего не останется за считанные минуты.
Медовая свинина: ингредиенты
- 3 (три) зубчика – чеснока
- 3 (три) ст. ложки – меда
- 900 (девятьсот) гр – свиной вырезки
- 2 (две) ст. ложки – дижонской горчицы
- 3 (три) ст. ложки – растительного масла
- 1 (одна) шт – лимона
- 50 (пятьдесят) гр – сахара
- 45 (сорок пять) гр – соли
- 1 (один) л – воды
- 2 (две) ч. ложки – тимьяна
Медовая свинина: рецепт
- В этом деле главное – рассол! В литре воды ростерите сахар и соль. Положите в него мясо и отправьте в холодильник на час
- Потом мясо просушите салфетками
- Положите мясо в форму для запекания
- Приготовим соус. Нужен нам сок лимона, измельченный чеснок. Смешиваем, добавляем горчицу, тимьян и мед
- Соусом щедро смажьте вырезку
- В предварительно разогретую духовку отправьте свинину на полчаса. Важно, каждые пять минут свинину поливать соусом, который в форме. Тогда получится идеально!
Медовая свинина готова!
Изысканный вкус. Мясо невероятно нежное, мягкое, ароматное. В восторге будут даже самые придирчивые члены вашей семьи! Готовьте с удовольствием и на здоровье.
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