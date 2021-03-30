Творожный десерт с сухофруктами. Чудесный десерт для приёма гостей

Творожный десерт с сухофруктами невероятно полезно и вкусное лакомство! Приготовить совсем не сложно! А сколько витаминов в данном десерте!
Творожный десерт с сухофруктами: ингредиенты
- 100 (сто) гр — сметаны
- 350 (триста пятьдесят) гр — творога
- 20 (двадцать) гр — желатина
- 1 (один) гр — ванилина
- 70 (семьдесят) мл — холодной воды
- 60 (шестьдесят) гр — меда или сахара
- 50 (пятьдесят) гр — жареного фундука
- 100 (сто) гр — жареных грецких орехов
- 40 (сорок) гр — фисташек
- 100 (сто) гр — вяленой клюквы
- 100 (сто) гр — кураги
- 100 (сто) гр — фиников
Рецепт приготовления:
- Сухофрукты предварительно я всегда замачиваю в обычной воде комнатной температуры . Для того, чтобы отошло вещество которым обрабатывают сухофрукты для того чтобы они имели товарный вид и хранились долго. Когда вы зальёте сухофрукты водой вы сразу сверху увидите пленку жировую. Пусть полежат они так полчаса, затем промойте сухофрукты под проточной водой
- Желатин залейте холодной водой
- Творог и сметану соедините и взбейте при помощи блендера. Добавьте мед в эту массу и взбейте до однородной массы. Добавьте растопленный желатин, перемешайте, добавьте сухофрукты (их я нарезаю кусочками), орешки и все тщательно перемешайте
- Полученную массу перелейте в форму и уберите в холодильник минимум на 4 часа. После чего извлеките десерт из формы и нарежьте порционными кусочками. Подавать творожный десерт с сухофруктами скорее на стол! Приятного аппетита!
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