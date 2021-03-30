Скатерть-Самобранка

5 338 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Творожный десерт с сухофруктами. Чудесный десерт для приёма гостей

Творожный десерт с сухофруктами невероятно полезно и вкусное лакомство! Приготовить совсем не сложно! А сколько витаминов в данном десерте!

Творожный десерт с сухофруктами. Чудесный десерт для приёма гостей 2

Творожный десерт с сухофруктами: ингредиенты

  1. 100 (сто) гр — сметаны
  2. 350 (триста пятьдесят) гр — творога
  3. 20 (двадцать) гр — желатина
  4. 1 (один) гр — ванилина
  5. 70 (семьдесят) мл — холодной воды
  6. 60 (шестьдесят) гр — меда или сахара
  7. 50 (пятьдесят) гр — жареного фундука
  8. 100 (сто) гр — жареных грецких орехов
  9. 40 (сорок) гр — фисташек
  10. 100 (сто) гр — вяленой клюквы
  11. 100 (сто) гр — кураги
  12. 100 (сто) гр — фиников

Рецепт приготовления:

  • Сухофрукты предварительно я всегда замачиваю в обычной воде комнатной температуры . Для того, чтобы отошло вещество которым обрабатывают сухофрукты для того чтобы они имели товарный вид и хранились долго. Когда вы зальёте сухофрукты водой вы сразу сверху увидите пленку жировую. Пусть полежат они так полчаса, затем промойте сухофрукты под проточной водой
  • Желатин залейте холодной водой
  • Творог и сметану соедините и взбейте при помощи блендера. Добавьте мед в эту массу и взбейте до однородной массы. Добавьте растопленный желатин, перемешайте, добавьте сухофрукты (их я нарезаю кусочками), орешки и все тщательно перемешайте
  • Полученную массу перелейте в форму и уберите в холодильник минимум на 4 часа.
    После чего извлеките десерт из формы и нарежьте порционными кусочками. Подавать творожный десерт с сухофруктами скорее на стол! Приятного аппетита!
Ссылка на первоисточник
ДЕСЕРТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх