Творожный десерт с сухофруктами. Чудесный десерт для приёма гостей

Творожный десерт с сухофруктами невероятно полезно и вкусное лакомство! Приготовить совсем не сложно! А сколько витаминов в данном десерте!

Творожный десерт с сухофруктами: ингредиенты

100 (сто) гр — сметаны 350 (триста пятьдесят) гр — творога 20 (двадцать) гр — желатина 1 (один) гр — ванилина 70 (семьдесят) мл — холодной воды 60 (шестьдесят) гр — меда или сахара 50 (пятьдесят) гр — жареного фундука 100 (сто) гр — жареных грецких орехов 40 (сорок) гр — фисташек 100 (сто) гр — вяленой клюквы 100 (сто) гр — кураги 100 (сто) гр — фиников

Рецепт приготовления: