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От какого супа на второй день останется пустая кастрюля. Суп с сырными шариками

Моя семья не очень любит первые блюда, поэтому мне постоянно приходится искать новые и интересные рецепты супов, чтобы приучить их к правильному питанию. Этот куриный суп с сырными шариками, они кушают с большим удовольствием, он получается очень сытным и вкусным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • вода или куриный бульон, 2.5 л;
  • лук и морковь по 1 шт;
  • картофель, 5 шт;
  • масло растительное, 4 ст.л;
  • соль, перец, зелень.

Для приготовления сырных шариков необходимо:

  • сыр голландский, 100 г;
  • мука, 100 – 130 г;
  • масло сливочное, 2 ст.л;
  • соль.

Процесс приготовления

Для сырных шариков трем на мелкой терке сыр, соединяем его со сливочным маслом и мукой, солим по вкусу. Тесто должно получится мягким, из него вы должны легко сформировать небольшие шарики, которые уложите в емкость и пока поставьте в холодильник минут на 30.

Картофель режем так, как вы это делаете для супов, бросаем в кастрюлю в воду или бульон.

Лук, порезанный мелким кубиком, тертую морковь тушим на растительном масле и добавляем в суп.

Солим и перчим,  варим суп до почти готовности картофеля.

Добавляем сырные шарики и после закипания варим 10 минут, еще добавив лавровый лист.

В конце посыпаем суп рубленой зеленью, варим пару минут и снимаем с плиты.

Подаю такой суп со сметаной, получается очень вкусно.

От какого супа на второй день останется пустая кастрюля. Суп с сырными шариками

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