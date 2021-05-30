Закуска из скумбрии. Готовится на раз-два, кушается на три-четыре

Закуска из скумбрии украсит любой праздничный стол и не оставит равнодушным ни одного из приглашённых гостей.
Закуска из скумбрии: ингредиенты
- Скумбрия – 2 шт. (две штуки)
- Лимон – ½ шт. (пол штуки)
- Лавровый лист – 1 шт. (одна штука)
- Красный лук – 3 шт. (три штуки)
- Репчатый лук – 4 шт. (четыре штуки)
- Петрушка – ½ п. (пол пучка)
- Майонез – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
- Чёрный молотый перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Удалите голову, плавники, внутренности у замороженной скумбрии и промойте. Вес очищенной рыбы получится 500 грамм. Срежьте филе острым ножом по центральной кости, удалите косточки и нарежьте филе небольшими кусочками.
- Нарежьте полукольцами 1 лук, выложите в сковороду, разместите на него кусочки рыбы кожей вниз, посыпьте солью и молотым перцем. Воду влейте, добавьте лавровый лист, накройте и готовьте после закипания 10 минут.
- Нарежьте перьями красный лук, выложите в миску, немного посолите, полейте соком лимона, перемешайте и оставьте на столе.
- Переложите на большую тарелку готовые кусочки рыбы и остудите. Оставьте бульон, получается около 200 мл.
- Рыбу закройте маринованным луком.
- Майонез выложите в ёмкость с носиком, добавьте рыбный бульон около 100 мл и перемешайте венчиком.
- Скумбрию с луком залейте смесью из майонеза и бульона, посыпьте молотым чёрным перцем, накройте и поставьте в холодильник на 2 часа.
- Готовую закуску достаньте из холодильника, посыпьте измельчённой петрушкой.
Закуска из скумбрии готова к подаче на стол.
Приятного аппетита!
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