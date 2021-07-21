Печёный перец в духовке на зиму. Очень вкусная заготовка

Печёный перец в духовке на зиму станет прекрасным дополнением к любым рыбным или мясным блюдом.
Печёный перец в духовке на зиму: ингредиенты
- Болгарский перец – 1 кг. (один килограмм)
- Растительное масло – 100 мл. (сто миллилитров)
- Чабрец – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Чеснок – 3 з. (три зубчика)
- Уксус – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Тимьян – 1/ ч. л. (пол чайной ложки)
- Розмарин – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Промойте перец, удалите семена и хвостики, после разрежьте на 4 части.
- Возьмите противень, промажьте растительным маслом и выложите перец. Подготовленными специями, солью присыпьте сверху и полейте растительным маслом. Очистите чеснок, нарежьте кусочками и положите перец.
- Положите противень в духовку, разогретую до 70 градусов. Перец запекайте в течении часа. Сбрызните уксусом готовый перец и разложите по баночкам (или подайте сразу к столу) .
- Если вы закрываете на зиму, разложите по баночкам и залейте маслом, который остался на противне. Хорошо закройте крышками и уберите на постоянное место хранения.
Печёный перец в духовке на зиму — очень сочный и ароматный.
Приятного аппетита!
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