Печёный перец в духовке на зиму. Очень вкусная заготовка

Печёный перец в духовке на зиму станет прекрасным дополнением к любым рыбным или мясным блюдом.

Печёный перец в духовке на зиму: ингредиенты

Печёный перец в духовке на зиму

  1. Болгарский перец – 1 кг. (один килограмм)
  2. Растительное масло – 100 мл. (сто миллилитров)
  3. Чабрец – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  4. Чеснок – 3 з. (три зубчика)
  5. Уксус – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  6. Тимьян – 1/ ч. л. (пол чайной ложки)
  7. Розмарин – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  8. Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

  • Промойте перец, удалите семена и хвостики, после разрежьте на 4 части.
  • Возьмите противень, промажьте растительным маслом и выложите перец. Подготовленными специями, солью присыпьте сверху и полейте растительным маслом. Очистите чеснок, нарежьте кусочками и положите перец.
  • Положите противень в духовку, разогретую до 70 градусов. Перец запекайте в течении часа. Сбрызните уксусом готовый перец и разложите по баночкам (или подайте сразу к столу) .
  • Если вы закрываете на зиму, разложите по баночкам и залейте маслом, который остался на противне. Хорошо закройте крышками и уберите на постоянное место хранения.

Печёный перец в духовке на зиму — очень сочный и ароматный.

Печёный перец в духовке на зиму. Очень вкусная заготовка 2

Приятного аппетита!

 

 

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