Шампиньоны фаршированные рисом — удачная закуска к праздничному столу

Всегда готовлю на праздники!

Ингредиенты:

Шампиньоны — 8 больших штук

Рис — 100-200 гр (отвариваем)

Сыр — 100-150 гр

Лук — 1 штука

Перец болгарский — половина

Помидоры — 2 штуки

Томатная паста — 1 ч.л.

Мука — 2 ч.л.

Чеснок — 3 зубчика

Соль, укроп.

Приготовление:

Нарезаем лук и перец и обжариваем 3-5 минут.

У шампиньонов вынимаем ножки и делаем чайной ложкой отверстие для фарширования.

Ножки и внутренности измельчаем и добавляем к луку с перцем, тушим 5-7 минут.

Добавляем порезанные помидоры и тушим еще пару минут, затем добавляем муку и перемешиваем, затем заливаем полстаканами воды.

Теперь добавляем томатную пасту, солим и добавляем немного укропа, тушим 3 минуты.

Смешиваем чуть больше половины соуса с рисом.

Начиняем этой массой шляпки шампиньонов, посыпаем тертым сыром и выкладываем на противень для выпекания предварительно смазанный подсолнечным маслом.

Кладем на противень с грибами 3 зубчика чеснока и запекаем при 200 С в течение 30 минут.

Украшаем помидором и огурцом и подаем с оставшимся соусом.

Приятного аппетита!

Автор идеи — Ира Красильникова