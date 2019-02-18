Шампиньоны фаршированные рисом — удачная закуска к праздничному столу

Всегда готовлю на праздники!
Ингредиенты:
Шампиньоны — 8 больших штук
Рис — 100-200 гр (отвариваем)
Сыр — 100-150 гр
Лук — 1 штука
Перец болгарский — половина
Помидоры — 2 штуки
Томатная паста — 1 ч.л.
Мука — 2 ч.л.
Чеснок — 3 зубчика
Соль, укроп.
Приготовление:
Нарезаем лук и перец и обжариваем 3-5 минут.
У шампиньонов вынимаем ножки и делаем чайной ложкой отверстие для фарширования.
Ножки и внутренности измельчаем и добавляем к луку с перцем, тушим 5-7 минут.
Добавляем порезанные помидоры и тушим еще пару минут, затем добавляем муку и перемешиваем, затем заливаем полстаканами воды.
Теперь добавляем томатную пасту, солим и добавляем немного укропа, тушим 3 минуты.
Смешиваем чуть больше половины соуса с рисом.
Начиняем этой массой шляпки шампиньонов, посыпаем тертым сыром и выкладываем на противень для выпекания предварительно смазанный подсолнечным маслом.
Кладем на противень с грибами 3 зубчика чеснока и запекаем при 200 С в течение 30 минут.
Украшаем помидором и огурцом и подаем с оставшимся соусом.
Приятного аппетита!
Автор идеи — Ира Красильникова
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