Сало в духовке. Сочное и нежное сало, вкуснее мяса

Сало в духовке просто тает во рту. Обязательно приготовьте сало по этому рецепту и подавайте его с картофельным пюре или рисом.
Сало в духовке: ингредиенты
- Подчерёвок — 1,5 кг. брюшная часть — (полтора килограмма)
- Вода — 3 ч. л (три чайные ложки)
- Чеснок — одна головка
- Соль — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
- Смесь перцев — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
- Лист лавровый молотый — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)
Пошаговое приготовление:
Разогрейте духовку до 200 градусов, соедините специи, чеснок, выдавленный через пресс (по вкусу), три чайные ложки воды.
Сделайте в подчеревке проколы по боками сверху. Смесью заполните проколы и затем натрите весь подчеревок со всех сторон. Оставить мариноваться от одного часа до суток.
Заверните подчеревок в фольгу, поставьте в дека и запекайте от 1 до 1,5 часа.
Сало в духовке — Видео!
Пальчики оближешь! Готовьте на здоровье!
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