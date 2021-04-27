Сало в духовке. Сочное и нежное сало, вкуснее мяса

Сало в духовке просто тает во рту. Обязательно приготовьте сало по этому рецепту и подавайте его с картофельным пюре или рисом.

Сало в духовке: ингредиенты

Подчерёвок — 1,5 кг. брюшная часть — (полтора килограмма) Вода — 3 ч. л (три чайные ложки) Чеснок — одна головка Соль — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки) Смесь перцев — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки) Лист лавровый молотый — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)

Пошаговое приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов, соедините специи, чеснок, выдавленный через пресс (по вкусу), три чайные ложки воды.

Сделайте в подчеревке проколы по боками сверху. Смесью заполните проколы и затем натрите весь подчеревок со всех сторон. Оставить мариноваться от одного часа до суток.

Заверните подчеревок в фольгу, поставьте в дека и запекайте от 1 до 1,5 часа.

Сало в духовке — Видео!

Пальчики оближешь! Готовьте на здоровье!