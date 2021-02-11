Скатерть-Самобранка

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Готовлю воздушный кекс без соды, разрыхлителя и маргарина, лучше чем по ГОСТу (все смешал и в духовку)

Это один из моих любимых рецептов десерта: продуктов минимум, времени готовки – минимум, зато удовольствия от вкуса и аромата кекса – максимум. Попробуйте и вы точно не пожалеете.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • масло сливочное размягченное, 200 г;
  • сахар, 180 г;
  • мука, 250 г;
  • яйца, 4 шт;
  • цукаты, сухофрукты, орехи – все по вашему вкусу и желанию.

Процесс приготовления

Масло сливочное заменять маргарином, даже очень хорошим. Не советую – кекс будет вкусный, но с другим вкусом.

Размягченное сливочное масло взбиваем с щепоткой соли, потом всыпаем сахар и взбиваем до пышности.

Вводим по 1 яйцу и хорошо каждый раз взбиваем.

Готовлю воздушный кекс без соды, разрыхлителя и маргарина, лучше чем по ГОСТу (все смешал и в духовку)

Всыпаем частями муку и взбиваем.

Теперь вы можете вводить в тесто клюкву, сухофрукты, орехи и прочие наполнители по своему вкусу.

Готовлю воздушный кекс без соды, разрыхлителя и маргарина, лучше чем по ГОСТу (все смешал и в духовку)

Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто, разравниваем.

Готовлю воздушный кекс без соды, разрыхлителя и маргарина, лучше чем по ГОСТу (все смешал и в духовку)

Выпекаем при 180 градусах около 40 – 50 минут.

Я остужаю кекс в форме, потом достаю и еще посыпаю сахарной пудрой.

Готовлю воздушный кекс без соды, разрыхлителя и маргарина, лучше чем по ГОСТу (все смешал и в духовку)

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