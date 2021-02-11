Готовлю воздушный кекс без соды, разрыхлителя и маргарина, лучше чем по ГОСТу (все смешал и в духовку)

Это один из моих любимых рецептов десерта: продуктов минимум, времени готовки – минимум, зато удовольствия от вкуса и аромата кекса – максимум. Попробуйте и вы точно не пожалеете.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло сливочное размягченное, 200 г;
- сахар, 180 г;
- мука, 250 г;
- яйца, 4 шт;
- цукаты, сухофрукты, орехи – все по вашему вкусу и желанию.
Процесс приготовления
Масло сливочное заменять маргарином, даже очень хорошим. Не советую – кекс будет вкусный, но с другим вкусом.
Размягченное сливочное масло взбиваем с щепоткой соли, потом всыпаем сахар и взбиваем до пышности.
Вводим по 1 яйцу и хорошо каждый раз взбиваем.
Всыпаем частями муку и взбиваем.
Теперь вы можете вводить в тесто клюкву, сухофрукты, орехи и прочие наполнители по своему вкусу.
Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто, разравниваем.
Выпекаем при 180 градусах около 40 – 50 минут.
Я остужаю кекс в форме, потом достаю и еще посыпаю сахарной пудрой.
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