Лучше домашнего лимонада: делаю круглый год! Теперь не нужны магазинные напитки

Лучше домашнего лимонада не может ничего быть, ведь мы их делаем только из качественных и натуральных продуктов. Вот и этот простой рецепт поможет вам сделать вкусный и освежающий напиток.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- апельсины, 3 шт;
- сахар, 500 г;
- вода, 4.5 л;
- лимонная кислота, 15 г.
Процесс приготовления
Цитрусовые заливаем кипятком на 15 секунд и сливаем воду.
Когда фрукты остынут, укладываем в пакет и отправляем на несколько часов в морозильную камеру. Можно даже оставить на ночь.
Варим сироп из сахара и воды – доводим до кипения, варим 5 минут и остужаем.
Апельсины уже замороженные измельчаем блендером вместе с кожурой.
Заливаем цитрусовую массу холодной кипяченной водой 2 л и отправляем на 1 час в холодильник.
Процеживаем ароматный настой в сироп, хорошо перемешиваем и процеживаем массу, чтобы убрать цитрусовый жмых.
Добавляем лимонную кислоту, перемешиваем и ставим в холодильник остужаться и потом подаем к столу.
Обычную воду можно заменить газированной и тогда получается настоящий лимонад.
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