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Лучше домашнего лимонада: делаю круглый год! Теперь не нужны магазинные напитки

Лучше домашнего лимонада не может ничего быть, ведь мы их делаем только из качественных и натуральных продуктов. Вот и этот простой рецепт поможет вам сделать вкусный и освежающий напиток.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • апельсины, 3 шт;
  • сахар, 500 г;
  • вода, 4.5 л;
  • лимонная кислота, 15 г.

Процесс приготовления

Цитрусовые заливаем кипятком на 15 секунд и сливаем воду.

Когда фрукты остынут, укладываем в пакет и отправляем на несколько часов в морозильную камеру. Можно даже оставить на ночь.

Варим сироп из сахара и воды – доводим до кипения, варим 5 минут и остужаем.

Апельсины уже замороженные измельчаем блендером вместе с кожурой.

Заливаем цитрусовую массу холодной кипяченной водой 2 л и отправляем на 1 час в холодильник.

Лучше домашнего лимонада: делаю круглый год! Теперь не нужны магазинные напитки

Процеживаем ароматный настой в сироп, хорошо перемешиваем и процеживаем массу, чтобы убрать цитрусовый жмых.

Лучше домашнего лимонада: делаю круглый год! Теперь не нужны магазинные напитки

Добавляем лимонную кислоту, перемешиваем и ставим в холодильник остужаться и потом подаем к столу.

Лучше домашнего лимонада: делаю круглый год! Теперь не нужны магазинные напитки

Обычную воду можно заменить газированной и тогда получается настоящий лимонад.

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