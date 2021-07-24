Лучше домашнего лимонада: делаю круглый год! Теперь не нужны магазинные напитки

Лучше домашнего лимонада не может ничего быть, ведь мы их делаем только из качественных и натуральных продуктов. Вот и этот простой рецепт поможет вам сделать вкусный и освежающий напиток.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

апельсины, 3 шт;

сахар, 500 г;

вода, 4.5 л;

лимонная кислота, 15 г.

Процесс приготовления

Цитрусовые заливаем кипятком на 15 секунд и сливаем воду.

Когда фрукты остынут, укладываем в пакет и отправляем на несколько часов в морозильную камеру. Можно даже оставить на ночь.

Варим сироп из сахара и воды – доводим до кипения, варим 5 минут и остужаем.

Апельсины уже замороженные измельчаем блендером вместе с кожурой.

Заливаем цитрусовую массу холодной кипяченной водой 2 л и отправляем на 1 час в холодильник.

Процеживаем ароматный настой в сироп, хорошо перемешиваем и процеживаем массу, чтобы убрать цитрусовый жмых.

Добавляем лимонную кислоту, перемешиваем и ставим в холодильник остужаться и потом подаем к столу.

Обычную воду можно заменить газированной и тогда получается настоящий лимонад.