Весенний салат на раз-два. Это блюдо никогда не надоест

Весенний салат на раз-два — прекрасное украшение праздничного стола. Готовьте салаты из свежих весенних продуктов и радуйте своих близких.
Весенний салат на раз-два: ингредиенты
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Огурец — 1 шт. (одна штука)
- Зелёный горошек — 1 б. (одна банка)
- Любая зелень — один пучок
- Майонез — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Перец, соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца заранее отварите вкрутую, остудите и очистите от скорлупы.
- Свежий огурец нарежьте мелкими кубиками и переложите в салатник.
- Яйца также нарежьте мелкими кубиками и добавьте к огурцам.
- Мелко нарубите хороший пучок свежей зелени и выложите в салат.
- Следом добавьте зелёный горошек , поперчите и посолите по вкусу.
- Приправьте салат сметаной либо майонезом и можете подавать на стол.
Весенний салат на раз-два — простой и лёгкий ужин на скорую руку.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии