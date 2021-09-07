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Баклажаны по-армянски готовлю за 10 минут. Проверенный баклажановый рецепт: съедают мгновенно

Салат можно подавать в горячем или холодном виде, такая пикантная закуска точно вам понравится своим вкусом и ароматом. Времени на готовку вы потратите минимум, а результат отлично будет сочетаться с любыми закусками на вашем столе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • баклажаны, болгарский перец, томаты по 2 шт;
  • лук и морковь по 1 шт;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • зелень, соль, перец, паприка по вкусу.

Процесс приготовления

Баклажаны можно очистить от кожуры или оставить. Режем соломкой.

Обжариваем немного присоленные баклажаны на небольшом количестве растительного масла при закрытой крышке до румяности.

Остальные овощи режем кусочками, а морковь трем на крупной терке.

Баклажаны вынимаем со сковороды и остужаем.

Теперь тушим остальные овощи под крышкой и готовим до мягкости.

Томаты режем дольками, чеснок и зелень измельчаем.

К тушеным овощам добавляем баклажаны, томаты, чеснок и зелень, перемешиваем.

Снимаем с плиты и подаем в горячем виде, как теплый салат или в холодном, как закуску. Прекрасно сочетается блюдо с мясными нарезками, сырными, гарнирами.

Баклажаны по-армянски готовлю за 10 минут. Проверенный баклажановый рецепт: съедают мгновенно

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