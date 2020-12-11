Случайно увидела этот рецепт в бабушкиной старенькой тетрадке. Каждые выходные этот салат на столе

Это один из классических старых рецептов простых, легких и вкусных салатов. Готовится из сырой моркови и сыра, чеснока. Часто его используют как намазку на гренки или начинку для тарталеток.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

морковь, 500 г;

чеснок, 3 зубчика;

яйца вареные, 3 шт;

сыр, 50 г;

соль, перец.

Процесс приготовления

Морковь сырую трем на крупной терке.

Яйца режем кусочками, чеснок мелко рубим или пропускаем через пресс.

Сыр трем на крупной терке.

Смешиваем все продукты, заправляем майонезом и пробуем – если мало соли, досаливаем.