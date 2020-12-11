Случайно увидела этот рецепт в бабушкиной старенькой тетрадке. Каждые выходные этот салат на столе

Это один из классических старых рецептов простых, легких и вкусных салатов. Готовится из сырой моркови и сыра, чеснока. Часто его используют как намазку на гренки или начинку для тарталеток.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- морковь, 500 г;
- чеснок, 3 зубчика;
- яйца вареные, 3 шт;
- сыр, 50 г;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Морковь сырую трем на крупной терке.
Яйца режем кусочками, чеснок мелко рубим или пропускаем через пресс.
Сыр трем на крупной терке.
Смешиваем все продукты, заправляем майонезом и пробуем – если мало соли, досаливаем.
Такой салатик можно подавать на праздничный стол, поэтому для декора используйте веточки зелени. Также можно наполнить такой начинкой тарталетки, сверху украсить кружочком помидора черри и веточкой петрушки.
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