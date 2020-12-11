Скатерть-Самобранка

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Случайно увидела этот рецепт в бабушкиной старенькой тетрадке. Каждые выходные этот салат на столе

Это один из классических старых рецептов простых, легких и вкусных салатов. Готовится из сырой моркови и сыра, чеснока. Часто его используют как намазку на гренки или начинку для тарталеток.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • морковь, 500 г;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • яйца вареные, 3 шт;
  • сыр, 50 г;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Морковь сырую трем на крупной терке.

Яйца режем кусочками, чеснок мелко рубим или пропускаем через пресс.

Сыр трем на крупной терке.

Смешиваем все продукты, заправляем майонезом и пробуем – если мало соли, досаливаем.

Случайно увидела этот рецепт в бабушкиной старенькой тетрадке. Каждые выходные этот салат на столе

 

Такой салатик можно подавать на праздничный стол, поэтому для декора используйте веточки зелени. Также можно наполнить такой начинкой тарталетки, сверху украсить кружочком помидора черри и веточкой петрушки.

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