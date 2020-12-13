Всегда вожу в автомобиле чеснок. Спасибо работнику автосервиса за подсказку

Недавно пришлось заехать в автосервис и пока с моей машиной занимались, я немного разговорился с одним из служащих. И в момент нашего с ним разговора, к нам подошел еще один работник и попросил у служащего зубчик чеснока.

Я был в недоумении, зачем чеснок, вроде не похоже было, чтобы этот человек собирался кушать. О чем и спросил Александра, с которым разговаривал и тот позвал меня с собой, чтобы показать, для чего нужен чеснок.

Он взял зубчик чеснока, очистил его и разрезал на две части. Потом немного помял в руке, чтобы выделился сок.

Потом он взял в руки держатель для мобильного телефона – такие сегодня есть в каждом автомобиле, это удобная и практичная вещь. Чаще всего, устройство крепится к лобовому стеклу при помощи присоски.

Знаю, что у многих, как и у меня, с наступлением холодов, эта присоска просто не крепится, как нужно и постоянно падает со стекла. Вот чтобы она не падала и хорошо крепилась, смазываем внутреннюю сторону присоски соком чеснока и крепим ее на место.

Ранее, в советское время, соком чеснока клеили и любимые хрустальные рюмки, керамику, чтобы она выглядела целой. Конечно, никто уже не использовал такие вещи, но для красоты и целостности сервиза, такой способ склейки подходил.

Сок чеснока – это отличный клей, после него просто можно протереть влажной салфеткой стекло и никаких следов не будет.