Настоящий бекон в домашних условиях, зачем переплачивать в магазине. Фантастический вкус

Такой бекон я впервые попробовала у своей подруги и сразу решила, что этот рецепт я обязательно попрошу у нее. Теперь всегда готовлю на праздники – эта закуска очень нравится семье и всем гостям.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

грудинка или подчеревок, 4.8 кг;

сахар обычный или коричневый, перец черный по 1\2 ч.л;

соль обычна, 25 г + нитритная соль, 2 г (6.25 % ) или 17 г нитритной соли (0.5-0.6 %) + обычная соль, 10 г.

Процесс приготовления

Мясо промываем и хорошо просушиваем бумажными полотенцами.

Смешиваем все сухие ингредиенты и хорошо втираем эту смесь в мясо с двух сторон.

Мясо делим на 3 части и места разрезов также смазываем приправами и солью.

Совет: вы можете взять лавровый лист измельченный или розмарин.

Каждый кусочек укладываем в плотные пакеты и отправляем на неделю в холодильник.

Каждый день переворачиваем пакеты.

Промываем куски мяса под водой и просушиваем.

Можно приготовить в духовке, пропитав жидким дымом или коптить в коптильне горячим методом.

В духовке запекаем при 90 градусах около 2 – 2.5 часов. Если коптите в коптильне, тогда включайте 95 градусов также 2 – 2.5 часа. Температура готовности мяса в обоих случаях – 70 С.