Холодец из свиных ножек: отличная закуска к празднику

Холодец из свиных ножек – отличная и пожалуй, самая вкусная закуска на праздничном столе! Приготовить холодец просто, под силу даже начинающей хозяйке!
Холодец из свиных ножек: ингредиенты
- 3 кг – свиных ножек
- 2 кг – свиной рульки
- 20 (двадцать) гр – корня сельдерея
- 20 (двадцать) гр – лука репчатого
- 30 (тридцать) гр – моркови
- 3 (три) шт – лаврового листа
- Соль и перец горошком по вкусу
- Соль и чеснок по вкусу
- 2 (два) л – воды
Холодец из свиных ножек: рецепт
- Трубчатые кости разрубите и доведите до кипения
- Положите к ним морковь, лук, сельдерей, стебли зелени. И варите на медленном огне не менее трех часов. Потом посолите, добавьте перец и лавровый лист и еще час варите
- После чего уберите холодец с плиты, и оставьте на час. Потом уберите из бульона мясо и корни
- Мясо очистите от костей
- Часть мяса верните в кастрюлю с холодцом, другую часть пропустите через блендер. Благодаря этому трюку он будет крепким
- Разложите мясо по формам для холодца. Добавьте к нему измельченный чеснок. Залейте бульоном, равномерно размешайте. И уберите в холодильник до полного застывания
Холодец из свиных ножек готов: Видео
Холодец из свиной рульки истинно русское блюдо. И он является непременным атрибутом новогодних праздников.Он хорошо хранится в холодильнике.
Свежие комментарии