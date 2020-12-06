Холодец из свиных ножек: отличная закуска к празднику

Холодец из свиных ножек – отличная и пожалуй, самая вкусная закуска на праздничном столе! Приготовить холодец просто, под силу даже начинающей хозяйке!

Холодец из свиных ножек: ингредиенты

3 кг – свиных ножек 2 кг – свиной рульки 20 (двадцать) гр – корня сельдерея 20 (двадцать) гр – лука репчатого 30 (тридцать) гр – моркови 3 (три) шт – лаврового листа Соль и перец горошком по вкусу Соль и чеснок по вкусу 2 (два) л – воды

Холодец из свиных ножек: рецепт

Трубчатые кости разрубите и доведите до кипения

Положите к ним морковь, лук, сельдерей, стебли зелени. И варите на медленном огне не менее трех часов. Потом посолите, добавьте перец и лавровый лист и еще час варите

После чего уберите холодец с плиты, и оставьте на час. Потом уберите из бульона мясо и корни

Мясо очистите от костей

Часть мяса верните в кастрюлю с холодцом, другую часть пропустите через блендер. Благодаря этому трюку он будет крепким

Разложите мясо по формам для холодца. Добавьте к нему измельченный чеснок. Залейте бульоном, равномерно размешайте. И уберите в холодильник до полного застывания

Холодец из свиных ножек готов: Видео

Холодец из свиной рульки истинно русское блюдо. И он является непременным атрибутом новогодних праздников.

Он хорошо хранится в холодильнике.