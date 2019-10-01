Грибной суп со шпинатом. Новый незабываемый вкус!

говядина на косточке 600 г
лук репчатый 1 шт
морковь средняя 2 шт
сельдерей стеблевой 1 шт
шпинат листовой 2 пуч.
вино белое сухое 100 мл (по желанию)
сок лимона 3 ст. л.
желток куриный 1 шт
по 5-6 веточек укропа и петрушки
картофель сырой 2 шт
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Мясо помыть, порезать.
Залить водой и варить до готовности мяса минут 30-40.
Овощи почистить, помыть. В 3 л кастрюлю положить мясо, 1 морковь, порезанную на 4 части, лук и сельдерей.
Вынуть мясо, морковь, лук, сельдерей из бульона. Мясо остудить и порезать кусочками, овощи выкинуть, бульон процедить. Процеженный бульон довести до кипения. Картофель порезать кубиками, добавить в бульон и варить до готовности. Грибы почистить, порезать кусочками, если замороженные, то разморозить.
В кипящий бульон опустить нарезанное мясо и грибы, мелко порезанную морковь и варить 20 минут.
Шпинат, укроп, петрушку помыть, обсушить и порезать, добавить в суп, варить 5 минут.
Желток соединить с соком лимона, хорошенько смешать, добавить вино(по желанию, можно и не добавлять и так будет вкусно, но увеличить количество сока лимона по вкусу).
В кипящий бульон, постоянно помешивая (желательно деревянной ложкой), тонкой струйкой добавить желток с лимоном и вином, как только закипит снять с огня.
Суп готов!
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