Яблочное объедение из серии «Гости на пороге». Трачу 15 минут и вкусно очень

Быстрое и простое блюдо из лаваша и яблок – это моя палочка-выручалочка, благодаря которой, мои гости никогда не остаются без сладкого десерта. Кстати, начинку вы можете делать самую разную: отлично подходит для рулетиков и творог, мак, сухофрукты и т.д.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лаваш, 1 шт;
- яблоки, 3 – 4 шт;
- сахар, 3 ст.л;
- лимонный сок, 2 ст.л;
- масло сливочное, 20 г;
- масло растительное.
Процесс приготовления
Яблоки чистим от кожуры и трем на крупной терке.
Выкладываем на сковороду, сбрызгиваем соком лимона и тушим несколько минут.
Насыпаем сахар по вкусу – я кладу ложку, а вы можете и больше. Перемешиваем и добавляем сливочное масло, перемешиваем и обжариваем без крышки 2 минуты.
На лаваш выкладываем начинку, равномерно распределяем по всему листу и сворачиваем рулет.
Режем острым ножом на рулетики и обжариваем из на растительном масле с двух сторон.
Выкладываем рулетики на бумажные полотенца, чтобы избавить от излишков масла и складываем на блюдо.
По желанию, можно посыпать просто сахарной пудрой или смешать ее с корицей и посыпать рулетики.
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