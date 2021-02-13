Яблочное объедение из серии «Гости на пороге». Трачу 15 минут и вкусно очень

Быстрое и простое блюдо из лаваша и яблок – это моя палочка-выручалочка, благодаря которой, мои гости никогда не остаются без сладкого десерта. Кстати, начинку вы можете делать самую разную: отлично подходит для рулетиков и творог, мак, сухофрукты и т.д.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лаваш, 1 шт;

яблоки, 3 – 4 шт;

сахар, 3 ст.л;

лимонный сок, 2 ст.л;

масло сливочное, 20 г;

масло растительное.

Процесс приготовления

Яблоки чистим от кожуры и трем на крупной терке.

Выкладываем на сковороду, сбрызгиваем соком лимона и тушим несколько минут.

Насыпаем сахар по вкусу – я кладу ложку, а вы можете и больше. Перемешиваем и добавляем сливочное масло, перемешиваем и обжариваем без крышки 2 минуты.

На лаваш выкладываем начинку, равномерно распределяем по всему листу и сворачиваем рулет.

Режем острым ножом на рулетики и обжариваем из на растительном масле с двух сторон.

Выкладываем рулетики на бумажные полотенца, чтобы избавить от излишков масла и складываем на блюдо.

По желанию, можно посыпать просто сахарной пудрой или смешать ее с корицей и посыпать рулетики.