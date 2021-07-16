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Помидоры на зиму Фирменные. Рецепт тот моего мужа, которым я рада поделиться

Помидоры на зиму Фирменные получаются отменными на вкус. Такие помидорчики с картошечкой очень вам понравятся.

Помидоры на зиму Фирменные: ингредиенты

Помидоры на зиму Фирменные

  1.  Помидоры
  2. Листья хрена, смородины, вишни
  3. Лавровый лист
  4. Петрушка
  5. Чеснок
  6. Перец горошком
  7. Лук
  8. Петрушка
  9. Зонтики укропа

Рассол:

  1. Вода — 1 л. (один литр)
  2. Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  3. Уксус — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  4. Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)

Пошаговое приготовление:

  • Помидоры промойте, удалите хвостики, зелень обдайте кипятком, чтобы уничтожить все микробы.
  • На дно банки уложите по два- три листочка зелени, дольки лука и чеснок, затем начните заполнять их помидорами, постарайтесь, чтобы в банках не образовывалось пустот.
  • Затем выложите остальные пряности и залейте помидоры кипятком на 15-20 минут.
  • По истечении времени воду из банок слейте и приготовьте рассол. Если в кастрюле получилось 5 литров воды, то количество уксуса, соли и сахара нужно умножить на 5.
  • Рассол доведите до кипения, выключите и сразу залейте помидору горячим рассолом. Банки закатайте, переверните о оставьте остывать.

Помидоры на зиму Фирменные — очень ароматные и вкусные.

Помидоры на зиму Фирменные. Рецепт тот моего мужа, которым я рада поделиться 2

Приятного аппетита!

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