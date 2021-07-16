Помидоры на зиму Фирменные. Рецепт тот моего мужа, которым я рада поделиться

Помидоры на зиму Фирменные получаются отменными на вкус. Такие помидорчики с картошечкой очень вам понравятся.
Помидоры на зиму Фирменные: ингредиенты
- Помидоры
- Листья хрена, смородины, вишни
- Лавровый лист
- Петрушка
- Чеснок
- Перец горошком
- Лук
- Петрушка
- Зонтики укропа
Рассол:
- Вода — 1 л. (один литр)
- Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Уксус — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
Пошаговое приготовление:
- Помидоры промойте, удалите хвостики, зелень обдайте кипятком, чтобы уничтожить все микробы.
- На дно банки уложите по два- три листочка зелени, дольки лука и чеснок, затем начните заполнять их помидорами, постарайтесь, чтобы в банках не образовывалось пустот.
- Затем выложите остальные пряности и залейте помидоры кипятком на 15-20 минут.
- По истечении времени воду из банок слейте и приготовьте рассол. Если в кастрюле получилось 5 литров воды, то количество уксуса, соли и сахара нужно умножить на 5.
- Рассол доведите до кипения, выключите и сразу залейте помидору горячим рассолом. Банки закатайте, переверните о оставьте остывать.
Помидоры на зиму Фирменные — очень ароматные и вкусные.
Приятного аппетита!
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