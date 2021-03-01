Кабачки в кефирном кляре: просто объедение.

Кабачки в кефирном кляре! Приготовим-ка вместе вкусное блюдо из кабачков – кабачки в кефирном кляре. Кабачки, приготовленные по нашему рецепту получаются очень вкусными, нежными и ароматными — так и хочется есть еще и еще…
Кабачки в кефирном кляре: ингредиенты
Для основы:
- один среднего размера кабачок
- соль и перец – по вкусу
Для кляра:
- два яйца
- половина стакана кефира
- мука
- растительное масло – для жарки
Кабачки в кефирном кляре: как же приготовить
Сначала нужно подготовить кабачок:
- Кабачок среднего размера помыть, почистить и нарезать нетонкими брусочками.
- Выложить брусочки в глубокую миску, посолить и оставить минут на десять.
А теперь нужно приготовить кляр:
- В отдельной глубокой миске смешать кефир, соль, яйцо.
- В ту же миску просеять муку и все размешать до однородной массы.
- Небольшое количество муки всыпать в отдельную тарелку.
Вкусное блюдо из кабачков – кабачки в кефирном кляре. Последний этап:
- Кабачковые брусочки обвалять в муке со всех сторон.
- Затем обмокнуть в кляр.
- Сковороду поставить на огонь, влить растительное масло и хорошо разогреть.
- Кабачковые брусочки после кляра отправить в сковороду и обжарить со всех сторон до получения золотистого цвета.
- Обжаренные кабачки выложить на бумажное полотенце и дать стечь лишнему жиру.
Ну вот, наше шикарное вкусное блюдо – кабачки в кефирном кляре, готово.
Положите кабачковые брусочки в красивую тарелочку и подайте на стол. Можете к ним подать сметану или же сметанный соус.
Кабачки в кефирном кляре: готовы
Приятного аппетита!
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