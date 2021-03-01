Кабачки в кефирном кляре: просто объедение.

Кабачки в кефирном кляре! Приготовим-ка вместе вкусное блюдо из кабачков – кабачки в кефирном кляре. Кабачки, приготовленные по нашему рецепту получаются очень вкусными, нежными и ароматными — так и хочется есть еще и еще…

Кабачки в кефирном кляре: ингредиенты

Для основы:

один среднего размера кабачок

соль и перец – по вкусу

Для кляра:

два яйца

половина стакана кефира

мука

растительное масло – для жарки

Кабачки в кефирном кляре: как же приготовить

Сначала нужно подготовить кабачок:

Кабачок среднего размера помыть, почистить и нарезать нетонкими брусочками.

Выложить брусочки в глубокую миску, посолить и оставить минут на десять.

А теперь нужно приготовить кляр:

В отдельной глубокой миске смешать кефир, соль, яйцо.

В ту же миску просеять муку и все размешать до однородной массы.

Небольшое количество муки всыпать в отдельную тарелку.

Вкусное блюдо из кабачков – кабачки в кефирном кляре. Последний этап:

Кабачковые брусочки обвалять в муке со всех сторон.

Затем обмокнуть в кляр.

Сковороду поставить на огонь, влить растительное масло и хорошо разогреть.

Кабачковые брусочки после кляра отправить в сковороду и обжарить со всех сторон до получения золотистого цвета.

Обжаренные кабачки выложить на бумажное полотенце и дать стечь лишнему жиру.

Ну вот, наше шикарное вкусное блюдо – кабачки в кефирном кляре, готово.

Положите кабачковые брусочки в красивую тарелочку и подайте на стол. Можете к ним подать сметану или же сметанный соус.

Кабачки в кефирном кляре: готовы

Приятного аппетита!