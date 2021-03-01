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Кабачки в кефирном кляре: просто объедение.

Кабачки в кефирном кляре! Приготовим-ка вместе вкусное блюдо из кабачков – кабачки в кефирном кляре. Кабачки, приготовленные по нашему рецепту получаются очень вкусными, нежными и ароматными — так и хочется есть еще и еще…

Кабачки в кефирном кляре: ингредиенты

Для основы:

  • один среднего размера кабачок
  • соль и перец – по вкусу

Для кляра:

  • два яйца
  • половина стакана кефира
  • мука
  • растительное масло – для жарки

Кабачки в кефирном кляре

Кабачки в кефирном кляре: как же приготовить

Сначала нужно подготовить кабачок:

  • Кабачок среднего размера помыть, почистить и нарезать нетонкими брусочками.
  • Выложить брусочки в глубокую миску, посолить и оставить минут на десять.

А теперь нужно приготовить кляр:

  • В отдельной глубокой миске смешать кефир, соль, яйцо.
  • В ту же миску просеять муку и все размешать до однородной массы.
  • Небольшое количество муки всыпать в отдельную тарелку.

Вкусное блюдо из кабачков – кабачки в кефирном кляре. Последний этап:

  • Кабачковые брусочки обвалять в муке со всех сторон.
  • Затем обмокнуть в кляр.

Кабачки в кефирном кляре: просто объедение. 19

  • Сковороду поставить на огонь, влить растительное масло и хорошо разогреть.
  • Кабачковые брусочки после кляра отправить в сковороду и обжарить со всех сторон до получения золотистого цвета.
  • Обжаренные кабачки выложить на бумажное полотенце и дать стечь лишнему жиру.

Ну вот, наше шикарное вкусное блюдо – кабачки в кефирном кляре, готово.

Кабачки в кефирном кляре: просто объедение. 20

Положите кабачковые брусочки в красивую тарелочку и подайте на стол. Можете к ним подать сметану или же сметанный соус.

Кабачки в кефирном кляре: готовы

Приятного аппетита!

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