В августе сажаю озимый чеснок – урожай увеличивается на 70 % за счет ранней посадки

Прошлогодний опыт высадки чеснока в августе показал, что это было правильное решение: в этом году я сняла богатый урожай чеснок, крупных головок, очень ароматных и острых.

Когда сажать озимый чеснок летом?

В идеале – в конце августа или в первую неделю сентября. Погода в этот период стоит отличная, земля влажная и прогретая, чеснок успеет хорошо укоренится.

Как всходит посаженный в августе чеснок?

Здесь никто однозначно не даст ответа: может взойти или нет, но чаще дает всходы.

Не замерзнет ли чеснок, высаженный в августе?

Могут замерзнуть, но только зеленые стебли, а зубки останутся нетронутыми. По весне чеснок пустит молодые листья, так что можно не переживать.

Насколько обильный урожай можно получить с августовского чеснока?

Урожай будет обильным, качественным, с крупными головками. А собранные зубки, которые вы затем высадите опять, станут залогом еще большего и лучшего урожая. Чеснок будет закаленным, крепким, меньше поддается болезням и вредителям.