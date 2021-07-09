Лазанья из лаваша: весьма бюджетное и очень вкусное второе блюдо

Лазанья из лаваша получается очень вкусной. Поначалу я не поверила, что такое возможно. Но! Правда. Классно получается. Обязательно приготовьте. Получается вполне бюджетно.

Лазанья из лаваша: ингредиенты

90 (девяносто) гр – лаваша 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра Перец черный по вкусу Соль по вкусу

Мясной соус

200 (двести) гр – фарша мясного 1 (одна) шт –помидора 1 (одна) шт – лука 2 (две) ст. ложки – растительного масла Итальянские травы по вкусу

Соус а-ля бешамель

2 (две) ст. ложки – муки 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла 200 (двести) гр – молока Мускатный орех по вкусу 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра

Лазанья из лаваша: рецепт

Помидор прокрутите в блендере и тушите его на сковороде. Пока влага не уйдет. Потом приправить итальянскими травами

Лук мелко нарежьте и обжарьте

К луку потом фарш и также обжарьте

К мясу добавьте обжаренный томат. Посолите и поперчите. Готов соус

Сливочное масло растопите на сковороде и насыпьте туда муку

Налейте горячее молоко и помешивайте. Доведите его до густоты. Оно не должно содержать комков

Соус загустеет добавьте одну треть тертого сыра и щепотку мускатного ореха. Посолите. А-ля бешамель готов

Лаваш нарежьте на листы и смажьте дно растительным маслом. Выложите лаваш и смажьте белым соусом

Выложите лаваш и смажьте белым соусом На него часть мясного соуса. Далее лаваш и так далее

Как все закончится выложите тертый сыр. Запекайте в духовке при 200 градусов до появления золотой корочки сыра

Лазанья из лаваша готова!

Вообще лаваш стал очень популярным. Можно используя такой же рецепт. Соус бешамель. Но вместо говяжьего фарша и томата, берем курицу мелко нарезанную в сметано – чесночном соусе. И также складываем все слоями. Даже можно бешамель и не добавлять тогда. Смотрите по вкусу. Получается оригинально. И побольше зелени добавьте.