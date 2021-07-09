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Лазанья из лаваша: весьма бюджетное и очень вкусное второе блюдо

Лазанья из лаваша получается очень вкусной. Поначалу я не поверила, что такое возможно. Но! Правда. Классно получается. Обязательно приготовьте. Получается вполне бюджетно.

Лазанья из лаваша: ингредиенты

Лазанья из лаваша

  1. 90 (девяносто) гр – лаваша
  2. 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра
  3. Перец черный по вкусу
  4. Соль по вкусу

Мясной соус

  1. 200 (двести) гр – фарша мясного
  2. 1 (одна) шт –помидора
  3. 1 (одна) шт – лука
  4. 2 (две) ст. ложки – растительного масла
  5. Итальянские травы по вкусу

Соус а-ля бешамель

  1. 2 (две) ст. ложки – муки
  2. 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
  3. 200 (двести) гр – молока
  4. Мускатный орех по вкусу
  5. 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра

Лазанья из лаваша: рецепт

Лазанья из лаваша

  • Помидор прокрутите в блендере и тушите его на сковороде. Пока влага не уйдет. Потом приправить итальянскими травами
  • Лук мелко нарежьте и обжарьте
  • К луку потом фарш и также обжарьте
  • К мясу добавьте обжаренный томат. Посолите и поперчите. Готов соус
  • Сливочное масло растопите на сковороде и насыпьте туда муку
  • Налейте горячее молоко и помешивайте. Доведите его до густоты. Оно не должно содержать комков
  • Соус загустеет добавьте одну треть тертого сыра и щепотку мускатного ореха. Посолите. А-ля бешамель готов
  • Лаваш нарежьте на листы и смажьте дно растительным маслом.
    Выложите лаваш и смажьте белым соусом
  • На него часть мясного соуса. Далее лаваш и так далее
  • Как все закончится выложите тертый сыр. Запекайте в духовке при 200 градусов до появления золотой корочки сыра

Лазанья из лаваша готова!

Лазанья из лаваша

Вообще лаваш стал очень популярным. Можно используя такой же рецепт. Соус бешамель. Но вместо говяжьего фарша и томата, берем курицу мелко нарезанную в сметано – чесночном соусе. И также складываем все слоями. Даже можно бешамель и не добавлять тогда. Смотрите по вкусу. Получается оригинально. И побольше зелени добавьте.

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