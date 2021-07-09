Лазанья из лаваша: весьма бюджетное и очень вкусное второе блюдо

Лазанья из лаваша получается очень вкусной. Поначалу я не поверила, что такое возможно. Но! Правда. Классно получается. Обязательно приготовьте. Получается вполне бюджетно.
Лазанья из лаваша: ингредиенты
- 90 (девяносто) гр – лаваша
- 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра
- Перец черный по вкусу
- Соль по вкусу
Мясной соус
- 200 (двести) гр – фарша мясного
- 1 (одна) шт –помидора
- 1 (одна) шт – лука
- 2 (две) ст. ложки – растительного масла
- Итальянские травы по вкусу
Соус а-ля бешамель
- 2 (две) ст. ложки – муки
- 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
- 200 (двести) гр – молока
- Мускатный орех по вкусу
- 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра
Лазанья из лаваша: рецепт
- Помидор прокрутите в блендере и тушите его на сковороде. Пока влага не уйдет. Потом приправить итальянскими травами
- Лук мелко нарежьте и обжарьте
- К луку потом фарш и также обжарьте
- К мясу добавьте обжаренный томат. Посолите и поперчите. Готов соус
- Сливочное масло растопите на сковороде и насыпьте туда муку
- Налейте горячее молоко и помешивайте. Доведите его до густоты. Оно не должно содержать комков
- Соус загустеет добавьте одну треть тертого сыра и щепотку мускатного ореха. Посолите. А-ля бешамель готов
- Лаваш нарежьте на листы и смажьте дно растительным маслом. Выложите лаваш и смажьте белым соусом
- На него часть мясного соуса. Далее лаваш и так далее
- Как все закончится выложите тертый сыр. Запекайте в духовке при 200 градусов до появления золотой корочки сыра
Лазанья из лаваша готова!
Вообще лаваш стал очень популярным. Можно используя такой же рецепт. Соус бешамель. Но вместо говяжьего фарша и томата, берем курицу мелко нарезанную в сметано – чесночном соусе. И также складываем все слоями. Даже можно бешамель и не добавлять тогда. Смотрите по вкусу. Получается оригинально. И побольше зелени добавьте.
Свежие комментарии