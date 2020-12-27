Салат с гранатом и курицей: витаминный микс, гармоничный букет ароматов и вкуса

Салат с гранатом и курицей – настоящий витаминный салат. Добавим грецких орехов. Угощение праздничное. Не только красиво, но и очень вкусно и питательно.

Салат с гранатом и курицей: ингредиенты

1 (одна) шт – мандаринов 350 (триста пятьдесят) гр – куриного филе 70 (семьдесят) гр – граната 70 (семьдесят) гр – грецких орехов 200 (двести) гр – мацони Зира по вкусу Пол ч. ложки – чеснока Зелень и соль по вкусу

Салат с гранатом и курицей: рецепт

Гранат разберите на зерна

Орехи обжарьте на сухой сковороде

Куриное филе отварите в подсоленной воде и разделите его на волокна

Лист салат нарвите на кусочки

Зелень измельчите

Грецкие орехи нарежьте крупно

В посуде смешайте мацони и туда же зиру, сушеный чеснок, соль немного

Перемешайте

Мандарин разделите на дольки

Заправьте салат и перемешайте

Выложите на плоское блюдо лист салат. Сверху салат выложите. Украсьте сверху зеленью, мандаринами, гранатом

Салат с гранатом и курицей готов!

Сочетание ингредиентов более чем удачное. Все очень гармонично. Мандарин же лишь обогащает вкус салата. На приготовление уходит мало времени. Обязательно приготовьте. На здоровье.