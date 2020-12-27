Салат с гранатом и курицей: витаминный микс, гармоничный букет ароматов и вкуса

Салат с гранатом и курицей – настоящий витаминный салат. Добавим грецких орехов. Угощение праздничное. Не только красиво, но и очень вкусно и питательно.
Салат с гранатом и курицей: ингредиенты
- 1 (одна) шт – мандаринов
- 350 (триста пятьдесят) гр – куриного филе
- 70 (семьдесят) гр – граната
- 70 (семьдесят) гр – грецких орехов
- 200 (двести) гр – мацони
- Зира по вкусу
- Пол ч. ложки – чеснока
- Зелень и соль по вкусу
Салат с гранатом и курицей: рецепт
- Гранат разберите на зерна
- Орехи обжарьте на сухой сковороде
- Куриное филе отварите в подсоленной воде и разделите его на волокна
- Лист салат нарвите на кусочки
- Зелень измельчите
- Грецкие орехи нарежьте крупно
- В посуде смешайте мацони и туда же зиру, сушеный чеснок, соль немного
- Перемешайте
- Мандарин разделите на дольки
- Заправьте салат и перемешайте
- Выложите на плоское блюдо лист салат. Сверху салат выложите. Украсьте сверху зеленью, мандаринами, гранатом
Салат с гранатом и курицей готов!
Сочетание ингредиентов более чем удачное. Все очень гармонично. Мандарин же лишь обогащает вкус салата. На приготовление уходит мало времени. Обязательно приготовьте. На здоровье.
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