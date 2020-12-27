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Салат с гранатом и курицей: витаминный микс, гармоничный букет ароматов и вкуса

Салат с гранатом и курицей – настоящий витаминный салат. Добавим грецких орехов. Угощение праздничное. Не только красиво, но и очень вкусно и питательно.

Салат с гранатом и курицей: ингредиенты

Салат с гранатом и курицей

  1. 1 (одна) шт – мандаринов
  2. 350 (триста пятьдесят) гр – куриного филе
  3. 70 (семьдесят) гр – граната
  4. 70 (семьдесят) гр – грецких орехов
  5. 200 (двести) гр – мацони
  6. Зира по вкусу
  7. Пол ч. ложки – чеснока
  8. Зелень и соль по вкусу

Салат с гранатом и курицей: рецепт

Салат с гранатом и курицей

  • Гранат разберите на зерна
  • Орехи обжарьте на сухой сковороде
  • Куриное филе отварите в подсоленной воде и разделите его на волокна
  • Лист салат нарвите на кусочки
  • Зелень измельчите
  • Грецкие орехи нарежьте крупно
  • В посуде смешайте мацони и туда же зиру, сушеный чеснок, соль немного
  • Перемешайте
  • Мандарин разделите на дольки
  • Заправьте салат и перемешайте
  • Выложите на плоское блюдо лист салат. Сверху салат выложите. Украсьте сверху зеленью, мандаринами, гранатом

Салат с гранатом и курицей готов!

Салат с гранатом и курицей

Сочетание ингредиентов более чем удачное. Все очень гармонично. Мандарин же лишь обогащает вкус салата. На приготовление уходит мало времени. Обязательно приготовьте. На здоровье.

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