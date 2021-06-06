Скатерть-Самобранка

5 377 подписчиков
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Балашов
    мадам, у Вас точно по литературе была двойка.... Откуда взялся тертый сыр? И погружным блендером измельчают, а вот пе...Салат «Ежедневный...
  • Андрей Балашов
    Мадам автор, а на Вас случайно кокос не падал? Мохито не может быть апельсиновым! И далее по тексту - "... равное кол...Апельсиновый мохи...
  • Ирина Солодилина
    ВкусненькоВместо мороженого...

Печёночный салат-закуска. Простой рецепт и оригинальная подача

Печёночный салат-закуска получается невероятно вкусным и сытным, а приготовить такое блюдо не составит никакого труда.

Печёночный салат-закуска: ингредиенты

Печёночный салат-закуска

  1. Свиная или говяжья печень — 315 гр. (триста пятнадцать грамм)
  2. Картофель — 5-6 шт. (пять-шесть штук)
  3. Лук-шалот — один стебель
  4. Лук крымский — 1 шт. (одна штука)
  5. Маринованный огурец — 1-2 шт. (одна -две штуки)
  6. Острый перец — по вкусу
  7. Соль, перец — по вкусу
  8. Лимонный сок — 2 ст. л (дев столовые ложки)
  9. Масло оливковое — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
  10. Горчица — 1 ст. л (одна столовая ложка)

Рецепт приготовления:

  • Картофель отварите, лук нарежьте крупными кусками и немного прожарьте. С печени удалите плёнки и жилы, нарежьте на куски и прожарьте на сильном огне. Посолите, поперчите и тщательно всё перемешайте.
  • Измельчите остывшую печенку на пластинки. Вилкой измельчите картофель, разложите на блюде. Затем огурец мелко нарежьте, сверху выложите печень и лук. Перемешайте лимонный сок, масло и шалот и залейте печеночную массу. Сверху посыпьте измельчённым шалотом и красным перцем.

Печёночный салат-закуска Вам непременно понравится.

Печёночный салат-закуска. Простой рецепт и оригинальная подача 4

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх