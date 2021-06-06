Печёночный салат-закуска. Простой рецепт и оригинальная подача

Печёночный салат-закуска получается невероятно вкусным и сытным, а приготовить такое блюдо не составит никакого труда.
Печёночный салат-закуска: ингредиенты
- Свиная или говяжья печень — 315 гр. (триста пятнадцать грамм)
- Картофель — 5-6 шт. (пять-шесть штук)
- Лук-шалот — один стебель
- Лук крымский — 1 шт. (одна штука)
- Маринованный огурец — 1-2 шт. (одна -две штуки)
- Острый перец — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
- Лимонный сок — 2 ст. л (дев столовые ложки)
- Масло оливковое — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
- Горчица — 1 ст. л (одна столовая ложка)
Рецепт приготовления:
- Картофель отварите, лук нарежьте крупными кусками и немного прожарьте. С печени удалите плёнки и жилы, нарежьте на куски и прожарьте на сильном огне. Посолите, поперчите и тщательно всё перемешайте.
- Измельчите остывшую печенку на пластинки. Вилкой измельчите картофель, разложите на блюде. Затем огурец мелко нарежьте, сверху выложите печень и лук. Перемешайте лимонный сок, масло и шалот и залейте печеночную массу. Сверху посыпьте измельчённым шалотом и красным перцем.
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Готовьте на здоровье!
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