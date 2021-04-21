Как отбелить эмалированные кастрюли, чтобы они стали как новые? Показываю самый простой способ

У многих по сей день в хозяйстве есть эмалированные кастрюли – практична и удобная посуда. Конечно, сегодня можно купить и более лучшие варианты, но для многих – эта самая любимая, с которой жаль расставаться.

Есть у нее и недостатки: со временем, внутри они покрываются налетом, который трудно просто отмыть обычным моющим средством.

Один раз мне предложили попробовать такой способ. Берем кастрюлю, наливаем воду до краев и доводим до кипения.

У меня объем кастрюли 2 л, поэтому я кладу по 1 столовой ложке соды и белизны – средства для отбеливания.

Раствор перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Сливаем, промываем простым моющим средством и наливаем чистую воду, доводим до кипения и сливаем.

Если вы не переносите запах белизны и не любите применять данное средство, замените отбеливатель на уксус – чем выше концентрация, тем меньше нужно вливать в кастрюлю с содой. Обычный уксус 9 % потребуется половина стакана, а более концентрированный вариант – несколько ложек.

Кастрюли будут чистыми и красивыми. А если взять горсть соды и немного добавить уксуса, то этой кашицей можно отмыть грязь и снаружи посуды.