Правильная селедка под шубой! Свекровь научила: точное расположение слоев

Селедку под шубой каждая хозяйка делает по своему рецепту, так, как по их мнению, вкуснее и правильнее. Я с этим не спорю, просто предлагаю классический рецепт этого салата, такой, как он был задуман автором. Об этом мне рассказала моя свекровь долгожительница. Ей уже 90 лет и она то знает наверняка правильно

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сельдь, 1 шт;

морковь отварная, 2 шт;

картофель отварной и свекла по 3 шт;

яйца вареные, 3 шт;

лук, 1 шт;

майонез.

Процесс приготовления

Формируем салат слоями и над каждым делаем сеточку майонеза.

Совет: чтобы картофель не был сухим, натрите его на крупной терке и сразу смешайте с майонезом.

Первый слой – картофель.

Второй слой – кусочки рыбы.

Третий слой – мелкие кубики лука.

Четвертый слой — морковь тертая.

Пятый слой – тертая свекла.

Шестой слой – тертые яйца.

Накрываем салат пленкой и ставим в холодильник настаиваться на несколько часов.

Перед подачей можно украсить зеленью.