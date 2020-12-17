Правильная селедка под шубой! Свекровь научила: точное расположение слоев

Селедку под шубой каждая хозяйка делает по своему рецепту, так, как по их мнению, вкуснее и правильнее. Я с этим не спорю, просто предлагаю классический рецепт этого салата, такой, как он был задуман автором. Об этом мне рассказала моя свекровь долгожительница. Ей уже 90 лет и она то знает наверняка правильно
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь, 1 шт;
- морковь отварная, 2 шт;
- картофель отварной и свекла по 3 шт;
- яйца вареные, 3 шт;
- лук, 1 шт;
- майонез.
Процесс приготовления
Формируем салат слоями и над каждым делаем сеточку майонеза.
Совет: чтобы картофель не был сухим, натрите его на крупной терке и сразу смешайте с майонезом.
Первый слой – картофель.
Второй слой – кусочки рыбы.
Третий слой – мелкие кубики лука.
Четвертый слой — морковь тертая.
Пятый слой – тертая свекла.
Шестой слой – тертые яйца.
Накрываем салат пленкой и ставим в холодильник настаиваться на несколько часов.
Перед подачей можно украсить зеленью.
Я думаю, что это самое удачное чередование слоев этого салата, но если вам нравится иначе, тогда так и делайте, все равно всегда получается вкусно.
Свежие комментарии