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Правильная селедка под шубой! Свекровь научила: точное расположение слоев

Селедку под шубой каждая хозяйка делает по своему рецепту, так, как по их мнению, вкуснее и правильнее. Я с этим не спорю, просто предлагаю классический рецепт этого салата, такой, как он был задуман автором. Об этом мне рассказала моя свекровь долгожительница. Ей уже 90 лет и она то знает наверняка правильно

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сельдь, 1 шт;
  • морковь отварная, 2 шт;
  • картофель отварной и свекла по 3 шт;
  • яйца вареные, 3 шт;
  • лук, 1 шт;
  • майонез.

Процесс приготовления

Формируем салат слоями и над каждым делаем сеточку майонеза.

Совет: чтобы картофель не был сухим, натрите его на крупной терке и сразу смешайте с майонезом.

Первый слой – картофель.

Правильная селедка под шубой! Свекровь научила: точное расположение слоев

Второй слой – кусочки рыбы.

Правильная селедка под шубой! Свекровь научила: точное расположение слоев

Третий слой – мелкие кубики лука.

Правильная селедка под шубой! Свекровь научила: точное расположение слоев

Четвертый слой —  морковь тертая.

Правильная селедка под шубой! Свекровь научила: точное расположение слоев

Пятый слой – тертая свекла.

Правильная селедка под шубой! Свекровь научила: точное расположение слоев

Шестой слой – тертые яйца.

Правильная селедка под шубой! Свекровь научила: точное расположение слоев

Накрываем салат пленкой и ставим в холодильник настаиваться на несколько часов.

Перед подачей можно украсить зеленью.

Я думаю, что это самое удачное чередование слоев этого салата, но если вам нравится иначе, тогда так и делайте, все равно всегда получается вкусно.

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