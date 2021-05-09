Скатерть-Самобранка

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Разом варю 2 кг свеклы и готовлю потом всю неделю «Шустрый» салат (не надоедает, делюсь рецептом)

Салат получается очень вкусным, а если каждый раз при подаче к столу менять заправку, то и оригинальным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свекла отварная, 300 г;
  • сыр, 80 г;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Свеклу трем на крупной терке.

Совет: чтобы салат получился еще вкуснее и ароматнее, свеклу можно запечь в духовке (оборачиваем фольгой и запекаем около 40 минут при 190 градусах).

Трем сыр на любой терке. Сыр можно брать твердым или плавленым – это по вашему вкусу.

Добавляем в свеклу и сыр тертый чеснок, солим и перчим.

Заправлять можно майонезом, сметаной или натуральным йогуртом – это по вашему желанию.

Разом варю 2 кг свеклы и готовлю потом всю неделю «Шустрый» салат (не надоедает, делюсь рецептом)

Накрываем салат крышкой и отправляем его с холодильник остужаться – так вкуснее.

Подаю к самым разным блюдам и гарнирам, прекрасно сочетается даже с пельменями.

Разом варю 2 кг свеклы и готовлю потом всю неделю «Шустрый» салат (не надоедает, делюсь рецептом)

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