Разом варю 2 кг свеклы и готовлю потом всю неделю «Шустрый» салат (не надоедает, делюсь рецептом)

Салат получается очень вкусным, а если каждый раз при подаче к столу менять заправку, то и оригинальным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла отварная, 300 г;
- сыр, 80 г;
- чеснок, 3 зубчика;
- соль, перец, майонез.
Процесс приготовления
Свеклу трем на крупной терке.
Совет: чтобы салат получился еще вкуснее и ароматнее, свеклу можно запечь в духовке (оборачиваем фольгой и запекаем около 40 минут при 190 градусах).
Трем сыр на любой терке. Сыр можно брать твердым или плавленым – это по вашему вкусу.
Добавляем в свеклу и сыр тертый чеснок, солим и перчим.
Заправлять можно майонезом, сметаной или натуральным йогуртом – это по вашему желанию.
Накрываем салат крышкой и отправляем его с холодильник остужаться – так вкуснее.
Подаю к самым разным блюдам и гарнирам, прекрасно сочетается даже с пельменями.
Свежие комментарии