Разом варю 2 кг свеклы и готовлю потом всю неделю «Шустрый» салат (не надоедает, делюсь рецептом)

Салат получается очень вкусным, а если каждый раз при подаче к столу менять заправку, то и оригинальным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свекла отварная, 300 г;

сыр, 80 г;

чеснок, 3 зубчика;

соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Свеклу трем на крупной терке.

Совет: чтобы салат получился еще вкуснее и ароматнее, свеклу можно запечь в духовке (оборачиваем фольгой и запекаем около 40 минут при 190 градусах).

Трем сыр на любой терке. Сыр можно брать твердым или плавленым – это по вашему вкусу.

Добавляем в свеклу и сыр тертый чеснок, солим и перчим.

Заправлять можно майонезом, сметаной или натуральным йогуртом – это по вашему желанию.

Накрываем салат крышкой и отправляем его с холодильник остужаться – так вкуснее.

Подаю к самым разным блюдам и гарнирам, прекрасно сочетается даже с пельменями.