Открыла для себя новый рецепт приготовления мяса: вкуснее, чем жареное, вареное или запеченное

По этому рецепту можно сделать мягким и сочным любое мясо, даже говядина, и та станет очень аппетитной и вкусной. Тушенка – это универсальное блюдо, с помощью которого можно быстро сделать массу разных гарниров
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- любое мясо (курица, индейка, свинина, говядина);
- перец душистый и горошком по несколько штук в банку;
- соль;
- бараний жир если есть.
Процесс приготовления
Мясо промываем и режем кусками.
Банки моем, стерилизуем и сушим. Я беру по 0.65 л. Баночки.
В каждую банку укладываем мясо, солим и добавляем специи на каждый слой мяса.
Совет: если вам нравится и если у вас есть бараний жир, тогда положите немного сверху мяса в каждую баночку.
Накрываем банки крышками и ставим их в автоклав, наливаем воду и готовит 40 минут при 120 градусах.
Когда автоклав остынет, открываем его, достаем баночки и отправляем их на хранение. Можно одну открыть и попробовать с картофелем отварным или кашей из гречки. Получается очень вкусно.
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