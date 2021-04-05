Открыла для себя новый рецепт приготовления мяса: вкуснее, чем жареное, вареное или запеченное

По этому рецепту можно сделать мягким и сочным любое мясо, даже говядина, и та станет очень аппетитной и вкусной. Тушенка – это универсальное блюдо, с помощью которого можно быстро сделать массу разных гарниров

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

любое мясо (курица, индейка, свинина, говядина);

перец душистый и горошком по несколько штук в банку;

соль;

бараний жир если есть.

Процесс приготовления

Мясо промываем и режем кусками.

Банки моем, стерилизуем и сушим. Я беру по 0.65 л. Баночки.

В каждую банку укладываем мясо, солим и добавляем специи на каждый слой мяса.

Совет: если вам нравится и если у вас есть бараний жир, тогда положите немного сверху мяса в каждую баночку.

Накрываем банки крышками и ставим их в автоклав, наливаем воду и готовит 40 минут при 120 градусах.

Когда автоклав остынет, открываем его, достаем баночки и отправляем их на хранение. Можно одну открыть и попробовать с картофелем отварным или кашей из гречки. Получается очень вкусно.