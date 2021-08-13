Пушистые оладушки на дрожжах. Секрет воздушных оладьев

Оладушки получаются очень пышными, воздушными, мягкими. Прекрасно подходят на завтрак – быстро готовятся или на полдник. Можно подавать с вареньем, сметаной или джемом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 3.5 стакана;

молоко, 500 мл;

дрожжи, 1 ч.л;

яйцо, 1 шт;

соль щепотка;

сахар, 2 ч.л;

растительное масло.

Процесс приготовления

В просеянную муку всыпаем соль и сахар, дрожжи, вливаем теплое молоко.

Хорошо перемешиваем массу до получения однородного и очень густого теста. Перемешивать удобнее венчиком.

Накрываем емкость с тестом и ставим в теплое место на 1 час.

Совет: чтобы быстрее и проще выкладывать тесто, столовую ложку смачивайте в холодной воде.

Выкладываем тесто на сковороду в разогретое растительное масло и жарим оладьи с двух сторон до румяности, на небольшом огне.

Подаю оладушки с вареньем, сметаной, медом.

Плюс рецепта в том, что из такого количества теста получается много пампушек, они даже на следующий день остаются мягкими и пышными. Их можно разогреть на сковороде со сливочным маслом.