Пушистые оладушки на дрожжах. Секрет воздушных оладьев

Оладушки получаются очень пышными, воздушными, мягкими. Прекрасно подходят на завтрак – быстро готовятся или на полдник. Можно подавать с вареньем, сметаной или джемом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
мука, 3.5 стакана;
молоко, 500 мл;
дрожжи, 1 ч.л;
яйцо, 1 шт;
соль щепотка;
сахар, 2 ч.л;
растительное масло.
Процесс приготовления
В просеянную муку всыпаем соль и сахар, дрожжи, вливаем теплое молоко.
Хорошо перемешиваем массу до получения однородного и очень густого теста. Перемешивать удобнее венчиком.
Накрываем емкость с тестом и ставим в теплое место на 1 час.
Совет: чтобы быстрее и проще выкладывать тесто, столовую ложку смачивайте в холодной воде.
Выкладываем тесто на сковороду в разогретое растительное масло и жарим оладьи с двух сторон до румяности, на небольшом огне.
Подаю оладушки с вареньем, сметаной, медом.
Плюс рецепта в том, что из такого количества теста получается много пампушек, они даже на следующий день остаются мягкими и пышными. Их можно разогреть на сковороде со сливочным маслом.
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