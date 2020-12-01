«Французский поцелуй» – самый популярный салат в кафе и ресторанах

Салат свежий пикантный, нежный, сытный и с идеальным сочетанием всех продуктов. Особый шик – в сырной посыпке, поэтому берите для блюда качественный твердый сыр и тогда вкус салата раскроется в полной мере.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мясо свинина или говядина, 300 г;
- лук, 1 шт;
- помидоры, 3 шт;
- сыр, 200 г;
- майонез.
Для маринада лука необходимо:
- соль, 0.5 ч.л;
- сахар, 1 ч.л;
- уксус, 1 ст.л;
- кипяток, 200 мл.
Процесс приготовления
Для начала лук режем небольшим кубиком и маринуем в соли, сахаре, уксусе. Хорошо перемешиваем все и заливаем кипятком и еще раз перемешиваем. Оставляем лук мариноваться до тех пор, пока вся масса не остынет. Потом сливаем маринад, лук немного отжимаем и добавляем к прочим ингредиентам.
Мясо режем кусочками, просушиваем бумажными полотенцами и обжариваем до румяности на растительном масле 7 минут на большом огне. Перемешивать нужно постоянно, чтобы кусочки не сгорели, а равномерно прожарились и обжарились. Почти в конце солим и перчим, выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавить мясо от излишков масла.
Томаты разрезаем на 2 части, убираем чайной ложкой семена с жидкостью и режем кубиком.
Выкладываем в салатник мясо, помидоры, добавляем лук, сыр, порезанный кубиком.Немного сыра оставляем для посыпки салата.
Заправляем салат майонезом, перемешиваем и пробуем на соль.
Посыпаем сверху тертым на мелкой терке сыром и подаем к столу.
Ингредиентов минимум, зато вкус у салата просто потрясающий.
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