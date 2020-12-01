«Французский поцелуй» – самый популярный салат в кафе и ресторанах

Салат свежий пикантный, нежный, сытный и с идеальным сочетанием всех продуктов. Особый шик – в сырной посыпке, поэтому берите для блюда качественный твердый сыр и тогда вкус салата раскроется в полной мере.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мясо свинина или говядина, 300 г;

лук, 1 шт;

помидоры, 3 шт;

сыр, 200 г;

майонез.

Для маринада лука необходимо:

соль, 0.5 ч.л;

сахар, 1 ч.л;

уксус, 1 ст.л;

кипяток, 200 мл.

Процесс приготовления

Для начала лук режем небольшим кубиком и маринуем в соли, сахаре, уксусе. Хорошо перемешиваем все и заливаем кипятком и еще раз перемешиваем. Оставляем лук мариноваться до тех пор, пока вся масса не остынет. Потом сливаем маринад, лук немного отжимаем и добавляем к прочим ингредиентам.

Мясо режем кусочками, просушиваем бумажными полотенцами и обжариваем до румяности на растительном масле 7 минут на большом огне. Перемешивать нужно постоянно, чтобы кусочки не сгорели, а равномерно прожарились и обжарились. Почти в конце солим и перчим, выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавить мясо от излишков масла.

Томаты разрезаем на 2 части, убираем чайной ложкой семена с жидкостью и режем кубиком.

Выкладываем в салатник мясо, помидоры, добавляем лук, сыр, порезанный кубиком.

Немного сыра оставляем для посыпки салата.

Заправляем салат майонезом, перемешиваем и пробуем на соль.

Посыпаем сверху тертым на мелкой терке сыром и подаем к столу.