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«Французский поцелуй» – самый популярный салат в кафе и ресторанах

Салат свежий пикантный, нежный, сытный и с идеальным сочетанием всех продуктов. Особый шик – в сырной посыпке, поэтому берите для блюда качественный твердый сыр и тогда вкус салата раскроется в полной мере.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мясо свинина или говядина, 300 г;
  • лук, 1 шт;
  • помидоры, 3 шт;
  • сыр, 200 г;
  • майонез.

Для маринада лука необходимо:

  • соль, 0.5 ч.л;
  • сахар, 1 ч.л;
  • уксус, 1 ст.л;
  • кипяток, 200 мл.

Процесс приготовления

Для начала лук режем небольшим кубиком и маринуем в соли, сахаре, уксусе. Хорошо перемешиваем все и заливаем кипятком и еще раз перемешиваем. Оставляем лук мариноваться до тех пор, пока вся масса не остынет. Потом сливаем маринад, лук немного отжимаем и добавляем к прочим ингредиентам.

Мясо режем кусочками, просушиваем бумажными полотенцами и обжариваем до румяности на растительном масле  7 минут на большом огне. Перемешивать нужно постоянно, чтобы кусочки не сгорели, а равномерно прожарились и обжарились. Почти в конце солим и перчим, выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавить мясо от излишков масла.

Томаты разрезаем на 2 части, убираем чайной ложкой семена с жидкостью и режем кубиком.

Выкладываем в салатник мясо, помидоры, добавляем лук, сыр, порезанный кубиком.

Немного сыра оставляем для посыпки салата.

Заправляем салат майонезом, перемешиваем и пробуем на соль.

«Французский поцелуй» – самый популярный салат в кафе и ресторанах

Посыпаем сверху тертым на мелкой терке сыром и подаем к столу.

«Французский поцелуй» – самый популярный салат в кафе и ресторанах

Ингредиентов минимум, зато вкус у салата просто потрясающий.

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