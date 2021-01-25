Маринованные баклажаны: вкуснейшая закуска за 15 минут

Маринованные баклажаны! Рекомендуем на вечер приготовить всего лишь за 15 минут маринованные баклажаны. Эта закусочка получается очень вкусной, кисло-солено-сладенькой, слегка пряной. Если любите послаще – добавьте меду. Если же поострее – добавьте острый красный перец.

Маринованные баклажаны: ингредиенты

четыре баклажана

две столовые ложки оливкового или ароматного подсолнечного масла

чайная ложка меда

три столовые ложки лимонного сока

три столовые ложки соевого соуса

кинза, петрушка, мята – по вкусу

Маринованные баклажаны: приготовление

Для начала нужно подготовить баклажаны:

Баклажаны помыть, срезать хвостики и порезать четверть кружочками.

Аккуратным слоем выложить на тарелку, тарелку закрыть специальной крышкой и поместить в микроволновку.

Готовить при на максимальной мощности в 800 Ватт до мягкости баклажан. Обычно на приготовление уходит около шести минут. Впрочем, если нету микроволновки, можете запечь баклажаны в духовке или же их просто отварить.

А теперь надо подготовить соус:

Соединить оливковое масло с соевым соусом в отдельной пиале.

Добавить чайную ложку меда и лимонный сок.

Все перемешать.

А теперь следует соединить блюдо:

Баклажаны переложить в соус и перемешать.

Отложить их буквально на пару минут, чтобы они пропитались.

Кинзу, петрушку и мяту помыть, оторвать листики и нарезать их не очень мелко.

Отправить зелень к баклажанам.

Вот такая в меру пикантная вкусная закусочка за 15 минут у нас получилась.

Можно сразу переложить баклажаны в салатник и подайте на стол в горячем виде.

Или же положить в емкость для хранения продуктов и отправить в холодильник. После подать на стол уже застывшим.

Маринованные баклажаны: готовы

Приятного аппетита!