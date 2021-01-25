Маринованные баклажаны: вкуснейшая закуска за 15 минут

Маринованные баклажаны! Рекомендуем на вечер приготовить всего лишь за 15 минут маринованные баклажаны. Эта закусочка получается очень вкусной, кисло-солено-сладенькой, слегка пряной. Если любите послаще – добавьте меду. Если же поострее – добавьте острый красный перец.
Маринованные баклажаны: ингредиенты
- четыре баклажана
- две столовые ложки оливкового или ароматного подсолнечного масла
- чайная ложка меда
- три столовые ложки лимонного сока
- три столовые ложки соевого соуса
- кинза, петрушка, мята – по вкусу
Маринованные баклажаны: приготовление
Для начала нужно подготовить баклажаны:
- Баклажаны помыть, срезать хвостики и порезать четверть кружочками.
- Аккуратным слоем выложить на тарелку, тарелку закрыть специальной крышкой и поместить в микроволновку.
- Готовить при на максимальной мощности в 800 Ватт до мягкости баклажан. Обычно на приготовление уходит около шести минут. Впрочем, если нету микроволновки, можете запечь баклажаны в духовке или же их просто отварить.
А теперь надо подготовить соус:
- Соединить оливковое масло с соевым соусом в отдельной пиале.
- Добавить чайную ложку меда и лимонный сок.
- Все перемешать.
А теперь следует соединить блюдо:
- Баклажаны переложить в соус и перемешать.
- Отложить их буквально на пару минут, чтобы они пропитались.
- Кинзу, петрушку и мяту помыть, оторвать листики и нарезать их не очень мелко.
- Отправить зелень к баклажанам.
Вот такая в меру пикантная вкусная закусочка за 15 минут у нас получилась.
Можно сразу переложить баклажаны в салатник и подайте на стол в горячем виде.
Или же положить в емкость для хранения продуктов и отправить в холодильник. После подать на стол уже застывшим.
Маринованные баклажаны: готовы
Приятного аппетита!
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