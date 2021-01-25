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Маринованные баклажаны: вкуснейшая закуска за 15 минут

Маринованные баклажаны! Рекомендуем на вечер приготовить всего лишь за 15 минут маринованные баклажаны. Эта закусочка получается очень вкусной, кисло-солено-сладенькой, слегка пряной. Если любите послаще – добавьте меду. Если же поострее – добавьте острый красный перец.

Маринованные баклажаны: ингредиенты

  • четыре баклажана

Маринованные баклажаны

  • две столовые ложки оливкового или ароматного подсолнечного масла
  • чайная ложка меда
  • три столовые ложки лимонного сока
  • три столовые ложки соевого соуса
  • кинза, петрушка, мята – по вкусу

Маринованные баклажаны: приготовление

Для начала нужно подготовить баклажаны:

Маринованные баклажаны

  • Баклажаны помыть, срезать хвостики и порезать четверть кружочками.
  • Аккуратным слоем выложить на тарелку, тарелку закрыть специальной крышкой и поместить в микроволновку.
  • Готовить при на максимальной мощности в 800 Ватт до мягкости баклажан. Обычно на приготовление уходит около шести минут. Впрочем, если нету микроволновки, можете запечь баклажаны в духовке или же их просто отварить.

А теперь надо подготовить соус:

  • Соединить оливковое масло с соевым соусом в отдельной пиале.

Маринованные баклажаны

  • Добавить чайную ложку меда и лимонный сок.
  • Все перемешать.

А теперь следует соединить блюдо:

  • Баклажаны переложить в соус и перемешать.
  • Отложить их буквально на пару минут, чтобы они пропитались.
  • Кинзу, петрушку и мяту помыть, оторвать листики и нарезать их не очень мелко.
  • Отправить зелень к баклажанам.

Маринованные баклажаны

Вот такая в меру пикантная вкусная закусочка за 15 минут у нас получилась.

Можно сразу переложить баклажаны в салатник и подайте на стол в горячем виде.

Или же положить в емкость для хранения продуктов и отправить в холодильник. После подать на стол уже застывшим.

Маринованные баклажаны: готовы

Приятного аппетита!

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