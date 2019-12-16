Потрясающий новый рецепт сочного и очень вкусного филе птицы

Данный рецепт позволит приготовить филе индейки или курицы необычайно сочным, ароматным и вкусным. Готовится легко и быстро, зато результат невероятный!
- Пол килограмма филе индейки или курицы;
- Один яичный белок;
- 2 ст. л. яичного белка;
- 1 ст. л. сока лимона;
- Пару ст. л. соевого соуса;
- 1 ч. л. меда;
- 2 зубца чеснока;
- 2 ч. л. кунжута;
- 1 ч. л. горчицы;
- Любой крахмал;
- Подсолнечное масло;
- Черный перчик и соль в зависимости от вкуса.
Мясо порежьте средними кусками. Должно быть удобно накалывать на вилку.
Переложите в глубокую посуду, добавьте сок лимона, соль и перчик. Хорошо помешайте, и пусть постоит 20-25 мин.
В другой посуде смешайте горчицу, соевый соус, семена кунжута, мед и выдавленный чеснок.
Взбейте белок и смешайте его с крахмалом. Тщательно помешайте.
Залейте этой смесью филе и помешайте.
Подогрейте сковородку с маслом и обжарьте куски мяса на большом огне 5 мин. Все время мешайте.
Затем сделайте огонь чуть меньше, вылейте соус и жарьте еще приблизительно 5 мин.
Когда филе приобрело золотистый цвет, снимите его с плиты и сразу подавайте.
Филе получается бархатным и ароматным.
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