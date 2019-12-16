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Потрясающий новый рецепт сочного и очень вкусного филе птицы

Потрясающий новый рецепт сочного и очень вкусного филе птицы

Данный рецепт позволит приготовить филе индейки или курицы необычайно сочным, ароматным и вкусным. Готовится легко и быстро, зато результат невероятный!

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  • Пол килограмма филе индейки или курицы;
  • Один яичный белок;
  • 2 ст. л. яичного белка;
  • 1 ст. л. сока лимона;
  • Пару ст. л. соевого соуса;
  • 1 ч. л. меда;
  • 2 зубца чеснока;
  • 2 ч. л. кунжута;
  • 1 ч. л. горчицы;
  • Любой крахмал;
  • Подсолнечное масло;
  • Черный перчик и соль в зависимости от вкуса.

Мясо порежьте средними кусками. Должно быть удобно накалывать на вилку.

Переложите в глубокую посуду, добавьте сок лимона, соль и перчик. Хорошо помешайте, и пусть постоит 20-25 мин.

В другой посуде смешайте горчицу, соевый соус, семена кунжута, мед и выдавленный чеснок.

Взбейте белок и смешайте его с крахмалом. Тщательно помешайте.

Залейте этой смесью филе и помешайте.

Подогрейте сковородку с маслом и обжарьте куски мяса на большом огне 5 мин. Все время мешайте.

Затем сделайте огонь чуть меньше, вылейте соус и жарьте еще приблизительно 5 мин.

Когда филе приобрело золотистый цвет, снимите его с плиты и сразу подавайте.

Филе получается бархатным и ароматным.

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