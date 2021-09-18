Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nii trino
    11 кг картошки - и всего одно яйцоДействительно вку...
  • ира
    спасибо автору за "вкусный" рецепт!Нашла вкусный рец...
  • ира
    cпасибо автору за публикацию!Перестала варить ...

Мама научила: готовила детям в школу. Колбаса в домашних условиях

Домашняя куриная колбаса готовится просто и быстро. Блюдо будет точной копией магазинной колбасы, только полностью из натуральных продуктов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • грудка куриная, 500 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • молоко, 200 мл;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • соль и паприка, приправа для курицы по 1 ч.л;
  • сыр, 100 г.

Процесс приготовления

Мясо с зубчиками чеснока хорошо измельчаем при помощи блендера.

Добавляем яйцо, соль и все специи, вливаем молоко и еще раз перебиваем массу до однородности.

Совет: чтобы колбаса была настоящей, можно влить в массу свекольный сок, тогда она станет привычного розового цвета.

Всыпаем в фарш тертый сыр, вымешиваем до однородности.

В несколько слоев раскладываем на столе пищевую пленку, выкладываем фарш в виде колбасы и плотно сворачиваем, завязываем кончики.

Мама научила: готовила детям в школу. Колбаса в домашних условиях

Оборачиваем фольгой в несколько слоев.

Выкладываем колбасу в сковороду, наливаем горячую воду и тушим под крышкой 40 минут на небольшом огне.

Мама научила: готовила детям в школу. Колбаса в домашних условиях

Убираем фольгу и пленку, остужаем, заворачиваем в пленку и отправляем на пару часов в холодильник, чтобы колбаса хорошо застыла.

Мама научила: готовила детям в школу. Колбаса в домашних условиях

Получается очень вкусное и натуральное блюдо, которое нравится всем без исключения, и дети едят с удовольствием.

Мама научила: готовила детям в школу. Колбаса в домашних условиях

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх