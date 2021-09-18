Мама научила: готовила детям в школу. Колбаса в домашних условиях

Домашняя куриная колбаса готовится просто и быстро. Блюдо будет точной копией магазинной колбасы, только полностью из натуральных продуктов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- грудка куриная, 500 г;
- яйцо, 1 шт;
- молоко, 200 мл;
- чеснок, 2 зубчика;
- соль и паприка, приправа для курицы по 1 ч.л;
- сыр, 100 г.
Процесс приготовления
Мясо с зубчиками чеснока хорошо измельчаем при помощи блендера.
Добавляем яйцо, соль и все специи, вливаем молоко и еще раз перебиваем массу до однородности.
Совет: чтобы колбаса была настоящей, можно влить в массу свекольный сок, тогда она станет привычного розового цвета.
Всыпаем в фарш тертый сыр, вымешиваем до однородности.
В несколько слоев раскладываем на столе пищевую пленку, выкладываем фарш в виде колбасы и плотно сворачиваем, завязываем кончики.
Оборачиваем фольгой в несколько слоев.
Выкладываем колбасу в сковороду, наливаем горячую воду и тушим под крышкой 40 минут на небольшом огне.
Убираем фольгу и пленку, остужаем, заворачиваем в пленку и отправляем на пару часов в холодильник, чтобы колбаса хорошо застыла.
Получается очень вкусное и натуральное блюдо, которое нравится всем без исключения, и дети едят с удовольствием.
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