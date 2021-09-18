Мама научила: готовила детям в школу. Колбаса в домашних условиях

Домашняя куриная колбаса готовится просто и быстро. Блюдо будет точной копией магазинной колбасы, только полностью из натуральных продуктов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

грудка куриная, 500 г;

яйцо, 1 шт;

молоко, 200 мл;

чеснок, 2 зубчика;

соль и паприка, приправа для курицы по 1 ч.л;

сыр, 100 г.

Процесс приготовления

Мясо с зубчиками чеснока хорошо измельчаем при помощи блендера.

Добавляем яйцо, соль и все специи, вливаем молоко и еще раз перебиваем массу до однородности.

Совет: чтобы колбаса была настоящей, можно влить в массу свекольный сок, тогда она станет привычного розового цвета.

Всыпаем в фарш тертый сыр, вымешиваем до однородности.

В несколько слоев раскладываем на столе пищевую пленку, выкладываем фарш в виде колбасы и плотно сворачиваем, завязываем кончики.

Оборачиваем фольгой в несколько слоев.

Выкладываем колбасу в сковороду, наливаем горячую воду и тушим под крышкой 40 минут на небольшом огне.

Убираем фольгу и пленку, остужаем, заворачиваем в пленку и отправляем на пару часов в холодильник, чтобы колбаса хорошо застыла.

Получается очень вкусное и натуральное блюдо, которое нравится всем без исключения, и дети едят с удовольствием.