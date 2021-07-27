Сытный салат к ужину. Идеально подойдёт к ужину в качестве основного блюда

Сытный салат к ужину идеально подойдёт как к ужину в качестве основного блюда.
Сытный салат к ужину: ингредиенты
- Огурец – 3 шт. (три штуки)
- Говядина – 200 г. (двести грамм)
- Сладкий перец – 1 шт. (одна штука)
- Сок половины лимона
- Луковица – 1 шт. (одна штука)
- Чеснок – 2 з. (два зубчика)
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите и нарежьте тонкой соломкой лук. Переложите в миску и залейте кипятком. Оставьте так на несколько минут.
- Промойте, обсушите полотенцем и залейте кипятком мясо. Положите на сковороду с разогретым растительным маслом, перчите и солите по вкусу. Жарьте до готовности.
- Отрежьте кончики у огурцов и нарежьте небольшими брусочками.
- Мелкими кусочками нарежьте чеснок.
- Положите в чашку огурцы, добавьте сок половины лимона и чеснок.
- Очистите от семян сладкий перец и нарежьте соломкой.
- Откидайте на дуршлаг лук и отожмите от лишней жидкости.
- К огурцам добавьте говядину, лук и сладкий перец. Солите и перчите салат по вкусу, перемешайте и подайте к столу.
Сытный салат к ужину получается приятным на вкус и очень вкусный.
Приятного аппетита!
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