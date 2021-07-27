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Сытный салат к ужину. Идеально подойдёт к ужину в качестве основного блюда

Сытный салат к ужину идеально подойдёт как к ужину в качестве основного блюда.

Сытный салат к ужину: ингредиенты

Сытный салат к ужину

  1. Огурец – 3 шт. (три штуки)
  2. Говядина – 200 г. (двести грамм)
  3. Сладкий перец – 1 шт. (одна штука)
  4. Сок половины лимона
  5. Луковица – 1 шт. (одна штука)
  6. Чеснок – 2 з. (два зубчика)
  7. Перец – по вкусу
  8. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Очистите и нарежьте тонкой соломкой лук. Переложите в миску и залейте кипятком. Оставьте так на несколько минут.
  • Промойте, обсушите полотенцем и залейте кипятком мясо. Положите на сковороду с разогретым растительным маслом, перчите и солите по вкусу. Жарьте до готовности.
  • Отрежьте кончики у огурцов и нарежьте небольшими брусочками.
  • Мелкими кусочками нарежьте чеснок.
  • Положите в чашку огурцы, добавьте сок половины лимона и чеснок.
  • Очистите от семян сладкий перец и нарежьте соломкой.
  • Откидайте на дуршлаг лук и отожмите от лишней жидкости.
  • К огурцам добавьте говядину, лук и сладкий перец. Солите и перчите салат по вкусу, перемешайте и подайте к столу.

Сытный салат к ужину получается приятным на вкус и очень вкусный.

Сытный салат к ужину. Идеально подойдёт к ужину в качестве основного блюда 2

 

Приятного аппетита!

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