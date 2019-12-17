Рецепт легкого и вкусного салата «Идеал». Быстро, бюджетно и красиво!

Этот салатик добавит весенних красок в холодные зимние будни! Готовится очень быстро и из простых продуктов.
Для салата нужны такие ингредиенты:
- Одно куриное филе;
- Четыре яйца;
- Один свежий огурчик;
- 100 г твердого сыра;
- Пучок зеленого лука;
- Майонез;
- Соль в зависимости от вкуса.
Готовим салат:
Курицу сварите в подсоленной воде. Яички также отварите.
Порежьте филе, огурчик и яички маленькими кубиками.
Крупно натрите сыр.
Зеленый лук нарубите небольшими кусочками.
Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез и соль, хорошо помешайте.
Приятного аппетита!
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