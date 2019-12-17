Рецепт легкого и вкусного салата «Идеал». Быстро, бюджетно и красиво!

Этот салатик добавит весенних красок в холодные зимние будни! Готовится очень быстро и из простых продуктов.

Для салата нужны такие ингредиенты:

Одно куриное филе;

Четыре яйца;

Один свежий огурчик;

100 г твердого сыра;

Пучок зеленого лука;

Майонез;

Соль в зависимости от вкуса.

Готовим салат:

Курицу сварите в подсоленной воде. Яички также отварите.

Порежьте филе, огурчик и яички маленькими кубиками.

Крупно натрите сыр.

Зеленый лук нарубите небольшими кусочками.

Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез и соль, хорошо помешайте.

Приятного аппетита!