Скатерть-Самобранка

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Рецепт легкого и вкусного салата «Идеал». Быстро, бюджетно и красиво!

Рецепт легкого и вкусного салата «Идеал». Быстро, бюджетно и красиво!

Этот салатик добавит весенних красок в холодные зимние будни! Готовится очень быстро и из простых продуктов.

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Для салата нужны такие ингредиенты:

  • Одно куриное филе;
  • Четыре яйца;
  • Один свежий огурчик;
  • 100 г твердого сыра;
  • Пучок зеленого лука;
  • Майонез;
  • Соль в зависимости от вкуса.

Готовим салат:

Курицу сварите в подсоленной воде. Яички также отварите.

Порежьте филе, огурчик и яички маленькими кубиками.

Рецепт легкого и вкусного салата «Идеал». Быстро, бюджетно и красиво!

Крупно натрите сыр.

Зеленый лук нарубите небольшими кусочками.

Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез и соль, хорошо помешайте.

Рецепт легкого и вкусного салата «Идеал». Быстро, бюджетно и красиво!

Рецепт легкого и вкусного салата «Идеал». Быстро, бюджетно и красиво!

Приятного аппетита!

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