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Шарлотка яблочная с вишней. Мало кто пробовал эту оригинальную шарлотку

Шарлотка яблочная с вишней получается очень нежной и вкусной. Этот рецепт прост, под силу даже начинающей хозяюшке. Обязательно возьмите его на заметку.

Шарлотка яблочная с вишней

Шарлотка яблочная с вишней: ингредиенты

  1. 5 (пять) шт — яблок
  2. 1 (один) стакан — кефира
  3. 180 (сто восемьдесят) гр — сахара
  4. половина чайной ложки — соды
  5. 2 (две) шт — яиц
  6. ваниль на острие ножа
  7. полтора стакана муки

Рецепт приготовления:

  • Яйца взбейте с сахаром
  • В кефир добавьте муку, соду и ванилин (по желанию), введите взбитые яйца. Тесто должно получиться консистенцией как густая сметана
  • В смазанную маслом форму, вылейте часть теста
  • На тесто выложите несколько вишен без косточек и нарезанные тонкими пластинками яблоки, сверху опять положите несколько вишен. Сверху на яблоки подсыпьте немного сахара. Остатки теста вылейте сверху. Выпекайте при 180 градусах около сорока минут. Шарлотка яблочная с вишней получается изумительной! Вместо вишни, вы можете взять любимые другие ягоды. Например, малину. Очень вкусно получается и со сливой. Такой приятно кисло — сладенький вкус. А аромат какой стоит на вашей кухни, во время выпекания данного лакомства! Это рецепт очень прост. Тесто не капризное. Возни практически не будет. Поэтому и времени у вас уйдет очень мало, на то, чтобы приготовить шарлотку к чаю!
    Готовьте с удовольствием и будьте здоровы.
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