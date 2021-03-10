Шарлотка яблочная с вишней. Мало кто пробовал эту оригинальную шарлотку

Шарлотка яблочная с вишней получается очень нежной и вкусной. Этот рецепт прост, под силу даже начинающей хозяюшке. Обязательно возьмите его на заметку.
Шарлотка яблочная с вишней: ингредиенты
- 5 (пять) шт — яблок
- 1 (один) стакан — кефира
- 180 (сто восемьдесят) гр — сахара
- половина чайной ложки — соды
- 2 (две) шт — яиц
- ваниль на острие ножа
- полтора стакана муки
Рецепт приготовления:
- Яйца взбейте с сахаром
- В кефир добавьте муку, соду и ванилин (по желанию), введите взбитые яйца. Тесто должно получиться консистенцией как густая сметана
- В смазанную маслом форму, вылейте часть теста
- На тесто выложите несколько вишен без косточек и нарезанные тонкими пластинками яблоки, сверху опять положите несколько вишен. Сверху на яблоки подсыпьте немного сахара. Остатки теста вылейте сверху. Выпекайте при 180 градусах около сорока минут. Шарлотка яблочная с вишней получается изумительной! Вместо вишни, вы можете взять любимые другие ягоды. Например, малину. Очень вкусно получается и со сливой. Такой приятно кисло — сладенький вкус. А аромат какой стоит на вашей кухни, во время выпекания данного лакомства! Это рецепт очень прост. Тесто не капризное. Возни практически не будет. Поэтому и времени у вас уйдет очень мало, на то, чтобы приготовить шарлотку к чаю! Готовьте с удовольствием и будьте здоровы.
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