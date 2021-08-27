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Гренки Восточные. Отличная закуска под пиво и другие напитки

Гренки Восточные хорошо подойдут под пиво и другие напитки.

Гренки Восточные: ингредиенты

Гренки Восточные

  1. Лаваш тонкий — 1 шт. (одна штука)
  2. Крабовые палочки — 100 гр. (сто грамм)
  3. Мягкий плавленый сыр — 200 гр. (двести грамм)
  4. Чеснок — 3 д. (три дольки)
  5. Укроп — 0,5 п. (половина пучка)
  6. Подсолнечное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
  7. Мука — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  8. Яйца — 2 шт. (две штуки)

Способ приготовления:

  • Крабовые палочки мелко нарежьте, дольки чеснока натрите на тёрке.
  • Вылижите сыр в миску и добавьте к нему чеснок, хорошо вымешайте. Зелень тщательно вымойте и мелко нарежьте.
  • Разрежьте лаваш на четыре равных прямоугольника, на один пласт намажьте плавленый сыр, посыпать зеленью укропа. Сверху покройте крабовыми палочками.
  • Накройте палочки вторым слоем лаваша, повторите заполнение начинкой на втором и третьем пластах. Окончательно закройте четвёртым пластом и прижмите.
  • Полученный брикет разрежьте острым ножом на небольшие куски.
  • Муку добавьте к яйцам, слегка взбейте, полуфабрикаты гренок обильно обмакните в яичной смеси и обжарьте на масле с двух сторон до подрумянивая.

Гренки Восточные — вкусные и хрустящие.

Гренки Восточные. Отличная закуска под пиво и другие напитки 2

Приятного аппетита!

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