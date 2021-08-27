Гренки Восточные. Отличная закуска под пиво и другие напитки

Гренки Восточные хорошо подойдут под пиво и другие напитки.
Гренки Восточные: ингредиенты
- Лаваш тонкий — 1 шт. (одна штука)
- Крабовые палочки — 100 гр. (сто грамм)
- Мягкий плавленый сыр — 200 гр. (двести грамм)
- Чеснок — 3 д. (три дольки)
- Укроп — 0,5 п. (половина пучка)
- Подсолнечное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Мука — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
Способ приготовления:
- Крабовые палочки мелко нарежьте, дольки чеснока натрите на тёрке.
- Вылижите сыр в миску и добавьте к нему чеснок, хорошо вымешайте. Зелень тщательно вымойте и мелко нарежьте.
- Разрежьте лаваш на четыре равных прямоугольника, на один пласт намажьте плавленый сыр, посыпать зеленью укропа. Сверху покройте крабовыми палочками.
- Накройте палочки вторым слоем лаваша, повторите заполнение начинкой на втором и третьем пластах. Окончательно закройте четвёртым пластом и прижмите.
- Полученный брикет разрежьте острым ножом на небольшие куски.
- Муку добавьте к яйцам, слегка взбейте, полуфабрикаты гренок обильно обмакните в яичной смеси и обжарьте на масле с двух сторон до подрумянивая.
Гренки Восточные — вкусные и хрустящие.
Приятного аппетита!
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