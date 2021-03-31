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Котлеты из скумбрии. Соседка долго выпрашивала у меня этот рецепт. Сегодня делюсь с удовольствием

Котлеты из скумбрии получаются такими вкусными, что вы сами удивитесь! Если в вашей семье, рыба не частый гость, то приготовив котлетки по данному рецепту, скумбрия станет вашей любимой рыбкой!

Котлеты из скумбрии

Котлеты из скумбрии: ингредиенты

  1. 300 (триста) гр — картофеля
  2. 600 (шестьсот) гр — скумбрии
  3. 1 (одна) шт — моркови
  4. пучок зеленого лука
  5. 1 (одна) ст. ложка — столового хрена
  6. 1 (одна) шт — яиц
  7. 100 (сто) гр — муки
  8. 100 (сто) гр — панировочных сухарей
  9. шадфей
  10. розмарин
  11. соль по вкусу
  12. перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Скумбрию тщательно вымойте и очистите от лишнего. Филе мелко нарежьте . Рыбу можно измельчить в блендере, однако гораздо вкуснее получается, если в котлетах будут ощущаться небольшие кусочки
  • Картофель вымойте, отварите и пюрируйте. Морковь желательно нарезать маленькими кубиками, хотя можно воспользоваться крупной теркой. После этого ее необходимо обжарить в масле
  • В посуде смешайте рыбный фарш, хрен, мелко нарезанный зеленый лук и картофельное пюре. Обязательно добавьте приправ
  • Смесь разделите на 8 частей, из каждой сделайте лепешку. В центр лепешек выложите немного обжаренной моркови
  • Сформируйте котлеты из лепешек, обваляйте их в муке, обмакните во взбитое яйцо. После этого обваляйте их в панировочных сухарях.
    Уберите в холодильник на 20 минут, так котлеты не развалятся. Обжаривайте котлеты из скумбрии с каждой стороны по пять минут, на среднем огне! Будьте здоровы!

Котлеты из скумбрии

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