Котлеты из скумбрии. Соседка долго выпрашивала у меня этот рецепт. Сегодня делюсь с удовольствием

Котлеты из скумбрии получаются такими вкусными, что вы сами удивитесь! Если в вашей семье, рыба не частый гость, то приготовив котлетки по данному рецепту, скумбрия станет вашей любимой рыбкой!

Котлеты из скумбрии: ингредиенты

300 (триста) гр — картофеля 600 (шестьсот) гр — скумбрии 1 (одна) шт — моркови пучок зеленого лука 1 (одна) ст. ложка — столового хрена 1 (одна) шт — яиц 100 (сто) гр — муки 100 (сто) гр — панировочных сухарей шадфей розмарин соль по вкусу перец по вкусу

Рецепт приготовления: