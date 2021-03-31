Котлеты из скумбрии. Соседка долго выпрашивала у меня этот рецепт. Сегодня делюсь с удовольствием

Котлеты из скумбрии получаются такими вкусными, что вы сами удивитесь! Если в вашей семье, рыба не частый гость, то приготовив котлетки по данному рецепту, скумбрия станет вашей любимой рыбкой!
Котлеты из скумбрии: ингредиенты
- 300 (триста) гр — картофеля
- 600 (шестьсот) гр — скумбрии
- 1 (одна) шт — моркови
- пучок зеленого лука
- 1 (одна) ст. ложка — столового хрена
- 1 (одна) шт — яиц
- 100 (сто) гр — муки
- 100 (сто) гр — панировочных сухарей
- шадфей
- розмарин
- соль по вкусу
- перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Скумбрию тщательно вымойте и очистите от лишнего. Филе мелко нарежьте . Рыбу можно измельчить в блендере, однако гораздо вкуснее получается, если в котлетах будут ощущаться небольшие кусочки
- Картофель вымойте, отварите и пюрируйте. Морковь желательно нарезать маленькими кубиками, хотя можно воспользоваться крупной теркой. После этого ее необходимо обжарить в масле
- В посуде смешайте рыбный фарш, хрен, мелко нарезанный зеленый лук и картофельное пюре. Обязательно добавьте приправ
- Смесь разделите на 8 частей, из каждой сделайте лепешку. В центр лепешек выложите немного обжаренной моркови
- Сформируйте котлеты из лепешек, обваляйте их в муке, обмакните во взбитое яйцо. После этого обваляйте их в панировочных сухарях. Уберите в холодильник на 20 минут, так котлеты не развалятся. Обжаривайте котлеты из скумбрии с каждой стороны по пять минут, на среднем огне! Будьте здоровы!
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