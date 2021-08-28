Сразу после приготовления фарша котлеты не жарю. Почему так делаю: мало кто знает

Котлеты получаются вкусными не только тогда, когда используются качественные и свежие продукты, но и когда точно соблюдается процесс приготовления.

Профессиональные повара рекомендуют оставлять фарш на 20 минут, чтобы он настоялся и все ингредиенты соединились между собой. Тогда при жарке они не будут терять форму.

Также важно поставить фарш с холодильник на 30 минут – холод прекрасно действует на мясо, оно становится более нежным. Можно при смешивании ингредиентов влить немного ледяной воды, тогда котлеты будут очень мягкими и сочными.

Влияет на качество котлет и размягченный батон: лучше кусочки заливать водой, а не молоком, из-за него котлеты будут жестковатыми.

Полезно массу отбивать, чтобы она насыщалась кислородом. Минимум 20 раз нужно массу брать в руки и бросать обратно в емкость. Вы сразу заметите, как фарш будет становится однородным, мягким, пластичным.