Если у вас есть картофель, приготовьте этот вкусный рецепт. Несколько минут и ужин готов

Из картофеля можно сделать массу вкусных и оригинальных блюд для настоящих гурманов. Просто добавляем фарш и сыр, получаем блюдо, достойное праздничного стола.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 600 г;

мясо, 300 г;

соль, перец, зелень;

яйцо, 1 шт;

сыр, 100 г;

сухари панировочные;

яйцо, 1 шт;

сливки, 20 мл;

мука, 2 ст.л;

паприка копченая.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель в подсоленной воде до готовности, сливаем воду и превращаем в пюре.

Из мяса делаем фарш, заправляем солью, перцем, специями, добавляем рубленую зелень.

Совет: по вкусу добавьте чеснок, ароматные травы.

Добавляем в фарш яйцо и перемешиваем массу.

Сыр трем на терке и смешиваем с картофельным пюре.

Из картофельного теста делаем лепешки, выкладываем начинку и формируем котлеты.

Сливки смешиваем с яйцом, солью и паприкой.

Обмакиваем котлеты в соус, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем в большом количестве разогретого растительного масла с двух сторон.

Подаем с любыми гарнирами и салатами из свежих овощей.

Такие зразы получаются с ароматной, хрустящей корочкой.