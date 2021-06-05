Если у вас есть картофель, приготовьте этот вкусный рецепт. Несколько минут и ужин готов

Из картофеля можно сделать массу вкусных и оригинальных блюд для настоящих гурманов. Просто добавляем фарш и сыр, получаем блюдо, достойное праздничного стола.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 600 г;
- мясо, 300 г;
- соль, перец, зелень;
- яйцо, 1 шт;
- сыр, 100 г;
- сухари панировочные;
- яйцо, 1 шт;
- сливки, 20 мл;
- мука, 2 ст.л;
- паприка копченая.
Процесс приготовления
Отвариваем картофель в подсоленной воде до готовности, сливаем воду и превращаем в пюре.
Из мяса делаем фарш, заправляем солью, перцем, специями, добавляем рубленую зелень.
Совет: по вкусу добавьте чеснок, ароматные травы.
Добавляем в фарш яйцо и перемешиваем массу.
Сыр трем на терке и смешиваем с картофельным пюре.
Из картофельного теста делаем лепешки, выкладываем начинку и формируем котлеты.
Сливки смешиваем с яйцом, солью и паприкой.
Обмакиваем котлеты в соус, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем в большом количестве разогретого растительного масла с двух сторон.
Подаем с любыми гарнирами и салатами из свежих овощей.
Такие зразы получаются с ароматной, хрустящей корочкой.
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