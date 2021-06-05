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Если у вас есть картофель, приготовьте этот вкусный рецепт. Несколько минут и ужин готов

Из картофеля можно сделать массу вкусных и оригинальных блюд для настоящих гурманов. Просто добавляем фарш и сыр, получаем блюдо, достойное праздничного стола.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 600 г;
  • мясо, 300 г;
  • соль, перец, зелень;
  • яйцо, 1 шт;
  • сыр, 100 г;
  • сухари панировочные;
  • яйцо, 1 шт;
  • сливки, 20 мл;
  • мука, 2 ст.л;
  • паприка копченая.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель в подсоленной воде до готовности, сливаем воду и превращаем в пюре.

Если у вас есть картофель, приготовьте этот вкусный рецепт. Несколько минут и ужин готов

Из мяса делаем фарш, заправляем солью, перцем, специями, добавляем рубленую зелень.

Если у вас есть картофель, приготовьте этот вкусный рецепт. Несколько минут и ужин готов

Совет: по вкусу добавьте чеснок, ароматные травы.

Добавляем в фарш яйцо и перемешиваем массу.

Сыр трем на терке и смешиваем с картофельным пюре.

Из картофельного теста делаем лепешки, выкладываем начинку и формируем котлеты.

Если у вас есть картофель, приготовьте этот вкусный рецепт. Несколько минут и ужин готов

Сливки смешиваем с яйцом, солью и паприкой.

Обмакиваем котлеты в соус, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем в большом количестве разогретого растительного масла с двух сторон.

Если у вас есть картофель, приготовьте этот вкусный рецепт. Несколько минут и ужин готов

Подаем с любыми гарнирами и салатами из свежих овощей.

Такие зразы получаются с ароматной, хрустящей корочкой.

Если у вас есть картофель, приготовьте этот вкусный рецепт. Несколько минут и ужин готов

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