Просят готовить на продажу: вкуснее любых сосисок из магазина! Все гениальное просто

С такими домашними сосисками у вас не будет лишних хлопот: минимум затрат сил и времени, максимум вкусного результата. Сосиски из куриного мяса получаются очень сочными и мягкими, ароматными.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное и филе куриного бедра по 500 г;
- соль, 16 г;
- бульон куриный, 300 г;
- яйцо, 1 шт;
- чеснок сухой, 1 ч.л;
- мускатный орех, перец черный, по четверти ч.л.
Процесс приготовления
Мясо измельчаем при помощи мясорубки сразу покупайте готовый куриный фарш.
Добавляем соль, перец и прочие специи, вливаем куриный бульон.
Совет: вливайте ледяной бульон или воду.
Добавляем яйцо и перемешиваем.
Накрываем фарш и держим в холоде 1 час.
Для сосисок берите оболочку или используйте рукав для запекания.
Наполняем оболочки, перевязываем нитками – сосиски делайте по длине так, как вам нравится.
Укладываем сосиски в кастрюлю и заливаем кипятком на 15 минут.
Сливаем воду и снова заливаем кипятком на 15 минут.
Выкладываем сосиски в ледяную воду или ставим под кран, чтобы они резко охладели.
Сосиски получаются очень вкусными, такими, как были ранее.
Чтобы они стали еще вкуснее, убираем пленку и обжариваем их на растопленном сливочном масле или готовим яичницу с кружочками сосисок.
Такой продукт я и замораживаю, они долго хранятся.
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