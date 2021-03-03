Просят готовить на продажу: вкуснее любых сосисок из магазина! Все гениальное просто

С такими домашними сосисками у вас не будет лишних хлопот: минимум затрат сил и времени, максимум вкусного результата. Сосиски из куриного мяса получаются очень сочными и мягкими, ароматными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное и филе куриного бедра по 500 г;

соль, 16 г;

бульон куриный, 300 г;

яйцо, 1 шт;

чеснок сухой, 1 ч.л;

мускатный орех, перец черный, по четверти ч.л.

Процесс приготовления

Мясо измельчаем при помощи мясорубки сразу покупайте готовый куриный фарш.

Добавляем соль, перец и прочие специи, вливаем куриный бульон.

Совет: вливайте ледяной бульон или воду.

Добавляем яйцо и перемешиваем.

Накрываем фарш и держим в холоде 1 час.

Для сосисок берите оболочку или используйте рукав для запекания.

Наполняем оболочки, перевязываем нитками – сосиски делайте по длине так, как вам нравится.

Укладываем сосиски в кастрюлю и заливаем кипятком на 15 минут.

Сливаем воду и снова заливаем кипятком на 15 минут.

Выкладываем сосиски в ледяную воду или ставим под кран, чтобы они резко охладели.

Сосиски получаются очень вкусными, такими, как были ранее.

Чтобы они стали еще вкуснее, убираем пленку и обжариваем их на растопленном сливочном масле или готовим яичницу с кружочками сосисок.

Такой продукт я и замораживаю, они долго хранятся.